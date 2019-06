Cámaras EVIL Panasonic: los modelos más interesantes

Panasonic GH5

La Panasonic GH5, por supuesto no es una cámara que necesita de mucha presentación. De hecho, con la serie GH el fabricante japonés ha decidido dedicarse principalmente al mundo del videomaking, insertando todas las características necesarias para grabar vídeos de calidad.

Panasonic GH5 integra un sensor Live MOS de 20,30 megapíxeles junto con el procesador Venus Engine. La mirrorless puede contar con un sistema de AF de contraste con hasta 225 áreas que utiliza la tecnología DFD. Mirando la parte vídeo, nos damos cuenta del rendimiento monstruoso de esta cámara, ya que está equipada con un estabilizador de imagen Dual I.S. de 5 ejes y es capaz de grabar vídeos en 4K a 60fps, capturando fotos de hasta 6K. Incluso la conectividad no esta mal gracias a la doble presencia del chip WiFi y Bluetooth 4.0. El visor electrónico es uno de los mejores del mercado: es un LVF OLED de 3.680.000 píxeles con un campo de visión del 100%. Finalmente encontramos un puerto USB C, salida de auriculares y entrada de micrófono, batería de 1860 mAh y un peso total de 725 gramos con tarjeta de memoria y batería.

La Panasonic GH5 es una cámara EVIL espacial, que logra tomar fotos de calidad, pero que para ser plenamente explotada debe ser utilizada principalmente como una cámara para vídeo.