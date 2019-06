Cámaras EVIL baratas: los mejores modelos de este mes

Cámaras EVIL baratas: cuál comprar

Cuando decides encontrar la mejor cámara EVIL barata debes tener en cuenta que tendrás que renunciar a algunas de las características que se encuentran en las cámaras EVIL de gama superior. Lo primero que hay que dejar de lado es el visor electrónico, que tiene un coste importante para los fabricantes, que en la mayoría de los casos se ven obligados a no incluirlo en sus modelos económicos para optimizar los costes. Hay algunos fabricantes que han decidido sabiamente crear visores opcionales, de modo que puedan vender las cámaras EVIL baratas a un precio asequible, con la posibilidad de actualizarlas en el futuro. Por último, encontramos un modelo de bajo coste con visor integrado, un caso único en el que el fabricante no pudo renunciar a la presencia de un visor a la vez que optimizaba los costes. Precisamente por esta no despreciable peculiaridad, la selección que hemos hecho entre las mejores cámaras EVIL baratas se dividirá en estas tres categorías: cámaras EVIL baratas sin visor, cámaras EVIL baratas con visor opcional y cámaras EVIL baratas con visor integrado.

Otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir la mejor cámara EVIL barata es el tamaño habitual del sensor, de hecho algunos fabricantes han pensado en crear sensores más pequeños como el micro 4/3 típico de Panasonic y Olympus, o el nuevo formato CX típico de Nikon mirrorless, para reducir los costes. Esta característica no sólo reduce significativamente el precio de la cámara, los llamados costes directos, sino que también actúa sobre los costes indirectos como las lentes y los accesorios opcionales. De hecho, un sensor más pequeño permite aprovechar las ventajas de una óptica más pequeña que también tendrá un coste menor. En este sentido, es evidente que si la intención es gastar lo menos posible en el futuro comprando ópticas y accesorios a precios más bajos, debemos centrarnos en modelos que tengan un sensor más pequeño. Esta es la clave para elegir las mejores cámaras EVIL baratas en absoludo a nivel de precio global, teniendo en cuenta no sólo el precio de la cámara, sino también delos objetivos que se comprarán en el futuro.

Si, por el contrario, lo que más te interesa es ahorrar en el cuerpo de la cámara y luego invertir más en la óptica y obtener la más alta calidad fotográfica; entonces es mejor centrarse en modelos con un sensor más grande, que también puede tener la posibilidad de añadir un visor electrónico opcional y luego realizar las diversas actualizaciones para generar la mejor cámara EVIL barata para que se construya lentamente con el tiempo.

Por último, también hay algunas ventajas a tener en cuenta, como la presencia de un chip WiFi y la tecnología NFC o una pantalla táctil, que ya han entrado en la mayoría de las cámaras por defecto, incluso para las cámaras EVIL baratas. Para esta guía, el presupuesto que hemos planteado para seleccionar los mejores modelos de cámara EVIL barata es de 300€ a 600€ con la óptica incluida. De hecho, por debajo de esta cifra es prácticamente imposible encontrar un modelo que integre tantos componentes electrónicos y tecnológicos, con un sensor suficientemente grande y capaz de cambiar la lente. Por último, pero no por ello menos importante, desconfíes de fabricantes desconocidos ya que, aunque las cámaras EVIL baratas cuesten menos, no tendrás un gran conjunto de ópticas para montar en el modelo y perderás el concepto de mirrorles: en este punto sería mejor centrarse en un compacto si el presupuesto es aún menor que el seleccionado por nosotros. Así que estamos listos listos a la hora de elegir el modelo mirrorless que estás buscando, veamos todos los modelos juntos para averiguar cuál es la mejor cámara EVIL barata de este mes.