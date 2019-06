Cámaras de vigilancia: la elección correcta para una smart home

Otra de las cámaras de vigilancia de la selección es la cámara Netatmo Welcome, diseñada para uso en interiores, cuenta con un sensor Full HD con una visión de 130°, a la vez que añade Ethernet a la conectividad Wi-Fi. El principio de funcionamiento es el mismo que el de Presence, pero aquí tenemos una inteligencia más avanzada de la cámara de vigilancia. De hecho, es capaz de distinguir los rostros de las personas, reconociendo a todos aquellos que están registrados como miembros de la familia, o bien con permiso para acceder a ellos. De este modo, podemos hacer un seguimiento de los accesos de los trabajadores domésticos, supervisar el regreso a casa de los niños o supervisar a un familiar mayor que pueda necesitar ayuda. Obviamente, para la protección de la privacidad de todos, también es posible permitir la desconexión del registro para el reconocimiento de una cara conocida, mientras que se nos informará rápidamente de todos los eventos sospechosos. Gracias a la función de geolocalización, cuando salgamos de casa (con el smartphone), Welcome sabrá que estamos fuera, así como para todos los demás inquilinos, posiblemente notificando el regreso a casa de alguien. Welcome también reconoce las alarmas audibles, como una sirena de alarma de incendio, y te notificará el hecho y te enviará una grabación. Aquí también llegó el soporte para Apple HomeKit, además de trabajar con la aplicación Netatmo para iOS y Android.

Netatmo Videocámara Interna Inteligente (Welcome): nuestra prueba

La Cámara Interna Inteligente de Netatmo (ex Welcome) nos sorprendió por cómo fue capaz de detectar movimientos, distinguiendo personas y animales en cada ocasión, pero aún mejor – después de unos días de aprendizaje – distinguiendo muy bien las caras de los miembros de la familia, con una tasa de error inferior al 5%. La calidad de la imagen es sólo discreta, con un buen ángulo de visión y poca distorsión, pero no una excelente definición, colores poco naturales y problemas en la retroiluminación. Por la noche, los iluminadores IR eran potentes, pero el ruido del vídeo se hacía aún más pronunciado. La conectividad por cable no fue un problema, mientras que a través de Wi-Fi pudimos transmitir imágenes desde un área sin una señal excelente, sin experimentar desconexiones. Las notificaciones llegan de forma rápida y precisa, indicando si la actividad detectada es un animal o una persona, y posiblemente quién es, pero el streaming en directo tiene un ligero retardo de unos segundos. No hay herramientas de defensa activa, y no hemos sido capaces de hacer una comunicación de audio bidireccional debido a la falta de un altavoz. Encontramos algunos problemas para localizar a las personas, ya que la cámara se basa más en la visión de la cara que en la posición geográfica (geofencing), a veces mostrando una ausencia de la casa no siempre verdadera. En el frente de las plataformas domóticas, hay compatibilidad con Google Home, aunque tiene muy pocas funcionalidades, mientras que a través de Apple HomeKit era posible ver streaming de vídeo directamente desde la aplicación Home, incluso utilizando Siri. IFTTT presenta varios applets, tanto para gestionar mejor las notificaciones, como para abrir un diálogo con las luces Philips Hue o Yeelight, y con otros productos inteligentes para el hogar. Los vídeos se guardan en microSD o llegan rápidamente a su cuenta de Dropbox y se eliminan después de un tiempo predefinido.