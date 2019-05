Cámaras de vigilancia interior WiFi: las mejores soluciones del mercado

Netatmo | Cámara Interior Inteligente

Otro sistema de seguridad muy interesante es el que ofrece Netatmo, a través de su Cámara Interior Inteligente – antes conocida como Netatmo Welcome.

Entre las cámaras de vigilancia interior WiFi, esta cámara es una solución realmente inteligente, ya que utiliza algoritmos avanzados de reconocimiento facial para distinguir entre las personas que pueden entrar en la casa y los posibles intrusos. De hecho, el lugar ideal para colocar esta cámara WiFi de interior es justo en la entrada de la casa, en vigilancia de la puerta. Cualquier acceso será monitoreado por la cámara de Netatmo, y la persona será registrada en la aplicación. Sin embargo, no hay ningún problema de privacidad, porque la cámara puede dejar de grabar si detecta a las personas permitidas, y en su lugar informar con una notificación de caras desconocidas. La cámara también distingue entre personas y animales, de modo que un amigo peludo que pasa delante del objetivo no causará ninguna activación involuntaria. Como puedes ver, este producto no sólo protege contra intrusos, sino que también es útil para las funciones de control: comprobar el regreso a casa de los niños, los tiempos de acceso de un empleado, controlar a una persona mayor, a tu mascota, etc.

Pasando a los datos técnicos, nos enfrentamos a una lente Full HD con un ángulo de visión de 130°, con Wi-Fi y conectividad por cable. No hay audio bidireccional, pero el micrófono puede detectar los sonidos de una sirena, como una alarma de incendio, y señalar esta eventualidad. También hay una ranura para microSD, mientras que no hay ningún servicio en nube hecho por Netatmo, sino que la empresa deja abierta la posibilidad de usar tu cuenta de Dropbox, o cualquier servidor a través de FTP. Recientemente, también se ha introducido soporte para Apple HomeKit.

Para más detalles sobre el comportamiento del producto, puedes leer nuestra prueba completa.

Netatmo Cámara Interior Inteligente (Welcome): nuestra prueba

La Cámara Interior Inteligente de Netatmo (ex Welcome) nos sorprendió por cómo fue capaz de detectar movimientos, distinguiendo personas y animales en cada ocasión, pero aún mejor – después de unos días de aprendizaje – distinguiendo muy bien las caras de los miembros de la familia, con una tasa de error inferior al 5%. La calidad de la imagen es sólo discreta, con un buen ángulo de visión y poca distorsión, pero no una excelente definición, colores poco naturales y problemas en la retroiluminación. Por la noche, los iluminadores IR eran potentes, pero el ruido del vídeo se hacía aún más pronunciado. La conectividad por cable no fue un problema, mientras que a través de Wi-Fi pudimos transmitir imágenes desde un área sin una señal excelente, sin experimentar desconexiones.

Las notificaciones llegan de forma rápida y precisa, indicando si la actividad detectada es un animal o una persona, y posiblemente quién es, pero el streaming en directo tiene un ligero retardo de unos segundos. Hay una falta de herramientas de defensa activa, y no hemos sido capaces de hacer una comunicación de audio bidireccional debido a la falta de un altavoz. Encontramos algunos problemas para localizar a las personas, ya que la cámara se basa más en la visión de la cara que en la posición geográfica, a veces mostrando una ausencia de la casa no siempre verdadera. En el frente de las plataformas domóticas, hay compatibilidad con Google Home, aunque tiene muy pocas funcionalidades, mientras que a través de Apple HomeKit era posible ver streaming de vídeo directamente desde la aplicación Home, incluso utilizando Siri. IFTTT presenta varios applets, tanto para gestionar mejor las notificaciones, como para abrir un diálogo con las luces Philips Hue o Yeelight, y con otros productos inteligentes para el hogar. Los vídeos se guardan en la microSD o llegan rápidamente a tu cuenta de Dropbox y se eliminan después de un tiempo predefinido.