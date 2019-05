Cámaras compactas superzoom: la selección de las mejores del mercado

Canon PowerShot G3 X

Tuvimos la oportunidad de probar la Canon PowerShot G3 X y es por eso que inmediatamente pensamos en este modelo como el primero de la lista en cuanto a las cámaras compactas superzoom. Esta cámara es la más compacta de las cámaras de gama alta y, si estás dispuesto a renunciar a un visor electrónico, puedes beneficiar de las excelentes prestaciones de este modelo. Si te gusta mucho este modelo, sin embargo, y no quieres renunciar a un EVF, puedes comprar uno opcional que obviamente afectará el precio.

Canon PowerShot G3 X incluye un sensor CMOS Digic 6 de 20,20 megapíxeles, derivado del las reflex, en los modelos de gama alta del fabricante japonés. Este sensor permite producir imágenes de excelente calidad gracias a la lente que tiene un zoom óptico de 25x que puede cubrir una distancia focal de 24-600mm equivalente con una apertura ƒ/2.8-5.6. Utilizando la tecnología Canon Zoom Plus, puedes duplicar esta distancia para conseguir una cobertura focal de 50x. El excelente sensor permite gestionar el ISO alcanzando un valor de hasta 12.800, obteniendo resultados positivos. Muy interesante es también el filtro ND integrado que empieza a aparecer en esta banda de cámaras compactas de superzoom y que te permite añadir un toque extra a tu creatividad. La pantalla aquí es una hermosa Touch screen LCD (TFT) capacitiva sRGB PureColor II G de 3,2″ inclinable con 1.620.000 puntos, pero lo que falta es un EVF igualmente bueno, que habría hecho que esta cámara fuera impecable. El módulo WiFi y la tecnología NFC, como es tradición en Canon, no podían faltar. En términos de capacidad de vídeo, Canon PowerShot G3 X graba excelentes vídeos de 1080p a 60 fp o 720p.

Canon PowerShot G3 X es una de las cámaras compactas superzoom más compactas de su clase, que combina una excelente portabilidad con calidad de imagen.

Si deseas información más detallada, consulta nuestra reseña de la Canon PowerShot G3 X.