Cámaras compactas con Bluetooth: cuáles modelos considerar

Cámaras compactas con Bluetooth: cuál comprar

Aunque, como acabamos de ver, la posibilidad de estar siempre conectados se ha convertido en una prerrogativa de muchas personas, no todas las cámaras construidas en los últimos años tienen la tecnología Bluetooth. Esta última sigue siendo considerada un “lujo” y no se da por sentado, como puede ser el WiFi integrado. Antes de que averigüemos cuáles son las mejores cámaras compactas con Bluetooth de este mes, tratemos de entender cuáles son las diferencias entre el chip WiFi y el chip Bluetooth y cuáles son los límites de ambos; tal vez descubras que no es necesario que tengas esta última tecnología o viceversa.

Los primeros modelos de cámaras compactas Bluetooth comenzaron a aparecer con Nikon, que gracias a su nueva tecnología exclusiva llamada SnapBridge, permitió crear una conexión estable con bajo consumo de energía capaz de transferir casi inmediatamente la información entre la cámara y el dispositivo móvil. Este invento ha demostrado ser muy útil para algunos usuarios, hasta el punto de que, al cabo de unos años, otros fabricantes han empezado a incorporar esta tecnología en sus modelos de cámaras. Lo que hace que el Bluetooth sea extremadamente útil es, de hecho, la posibilidad de no alterar significativamente la duración de la batería, lo que ocurre cuando se decide activar el modo WiFi. Pero, lo que más les gusta a los usuarios es la posibilidad de mantener su teléfono conectado a la red WiFi que está utilizando para estar en línea y, al mismo tiempo, tener una conexión estable con su cámara. De hecho, cuando se activa el WiFi en una cámara, nos vemos obligados a conectarnos a esa red, renunciando así a una conexión inmediata a Internet.

Gracias a la tecnología Bluetooth puedes estar conectado tanto a una red WiFi como a Internet en general, y a tu cámara, que de esta manera se convierte en una extensión real de nuestro smartphone. Sin embargo, hay límites que hacen que esta tecnología no siempre sea útil. La primera es que la resolución de las imágenes transferidas vía Bluetooth es limitada: no será posible descargar archivos RAW o con demasiados megapíxeles a tu teléfono. Este factor no se consideró un gran límite ya que ningún programa de teléfono era capaz de leer y editar archivos RAW. Hoy en día, programas como Adobe Lightroom mobile también pueden editar archivos RAW desde teléfonos inteligentes, razón por la cual la tecnología Bluetooth es un poco menos útil que en el pasado. El límite real es cuando se cambia a los archivos de vídeo. De hecho, cuando se trata de películas, los datos que se envían son demasiado altos y la tecnología Bluetooth no es capaz de manejar una cantidad tan grande de información. Es por eso que si utilizas tu cámara principalmente para hacer vídeos, la tecnología Bluetooth no hará el trabajo por ti. El último aspecto extremadamente positivo, sin embargo, es la capacidad de controlar remotamente la cámara vía Bluetooth, y permanecer conectado a una red WiFi al mismo tiempo.

La razón principal por la que se puede comprar una cámara Bluetooth compacta está relacionada con el mundo social, especialmente con respecto a las fotos.