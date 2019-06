Cámara WiFi: todas las mejores para smart home

Reolink Argus 2

La Reolink Argus 2 es una cámara WiFi que no necesita ningún hub para funcionar, pero aún así tiene una batería y está completamente libre de cables. Es una solución conveniente y económica para aquellos que necesitan una sola cámara (especialmente para el exterior), y si no quieres renunciar a la operación de la batería inalámbrica. De las propuestas Argus, esta es la cámara de gama alta, pero como la diferencia de precio con la inmediatamente inferior (osea la Argus Pro) es realmente pequeña, sólo podemos recomendar este modelo específico. Equipada con un sensor que graba en Full HD (15 fps) y un campo de visión de 130 °, así como visión nocturna y audio bidireccional, esta cámara es realmente una buena opción para aquellos que no quieren que un conjunto de múltiples cámaras conectadas entre sí sean controladas simultáneamente, aunque todavía puedes hacerlo, observando hasta cuatro desde la aplicación y sin necesidad de una estación base. La calidad de la grabación es muy buena, tanto en las horas más claras como en las más oscuras, mientras que el almacenamiento de imágenes se realiza en una tarjeta microSD que se puede montar a bordo de la cámara (no incluida en el paquete).

Recientemente se ha introducido la posibilidad de utilizar servicios en la nube, pero por el momento sólo en Los Estados Unidos, con la promesa de una inminente llegada a otros países. En cualquier caso, gracias a la aplicación complementaria, seremos notificados de cualquier evento detectado por el sensor PIR, como el de las cámaras Arlo, y se grabarán clips entre 8 y 30 segundos que se pueden guardar offline, siempre que, mientras tanto, la cámara no se haya dañado o se haya retirado la tarjeta microSD, un problema que sólo existirá hasta que lleguen los servicios de almacenamiento en nube. Además, hay una sirena de alarma a bordo, pero no muy potente. Junto con la cámara Argus 2 también puedes comprar un panel solar a bajo precio, lo que te hará olvidar la cuestión de la carga de la batería – esto, en ausencia del panel, debería durar unos 3 meses, un poco menos que un Arlo Pro 2, pero aún así muy bueno. La cámara se conecta en Wi-Fi en la red de 2,4 GHz, y en el paquete encontramos todo lo necesario para su montaje, incluyendo una práctica correa que permite una conexión a canalones, puertas o barandillas de forma no permanente, y sin necesidad de taladrar el soporte. El precio es realmente interesante, y podría ser la alternativa barata a los más famosos productos de baterías para exteriores, pero una alternativa a la mitad, al menos hasta que los servicios cloud lleguen a nuestro país. La otra gran limitación, en este caso, es la falta de integración con cualquier ecosistema domótico, como Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT, pero dado el precio sólo hay que aceptarlo. Para más detalles sobre esta cámara puedes leer nuestro test completo: reseña de Reolink Argus 2.