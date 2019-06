Cámara vigilancia: los mejores productos para un hogar smart

Netatmo

La empresa francesa Netatmo ofrece un sistema de vigilancia basado en sólo dos cámaras, la Cámara Externa Inteligente (anteriormente denominada Presence), adecuada, como su nuevo nombre indica, también para exteriores, y la Cámara Interior Inteligente (ex Welcome), específica para interiores. Estas cámaras no funcionan con batería, pero gracias a la fuente de alimentación continua son capaces de ofrecer características realmente smart. Además, son de las pocas cámaras compatibles con Apple HomeKit (la cámara Welcome ganó compatibilidad con HomeKit a finales de 2018, gracias a una actualización del firmware).

La cámara vigilancia resistente a la intemperie Presence está equipada con una potente luz LED de 12 vatios. Se puede utilizar para alejar a un malintencionado, o simplemente para iluminar mejor la escena por la noche; sin embargo, también se puede apagar utilizando sólo la visión nocturna por infrarrojos. En la parte inferior de su monobloque de aluminio negro, la cámara Presence deja espacio para el objetivo de ángulo de visión de 100°, situado delante de un sensor capaz de disparar en Full HD. Con las cámaras Netatmo, no se necesitan hubs, y la conexión se realiza directamente al router a través de la red Wi-Fi de 2,4 GHz. El paquete incluye todo lo necesario para el montaje y una tarjeta microSD de 8 GB para guardar imágenes localmente. No se proporcionan servicios de almacenamiento en nube, pero puede utilizar una cuenta de Dropbox o cualquier servidor FTP para guardar tus películas de forma gratuita, sin necesidad de suscribirte a Netatmo. La cámara Presence también ofrece algunas funciones inteligentes, como el reconocimiento de objetos, un sistema que puede analizar los sujetos enmarcados, distinguiendo entre coches, animales y personas. Puede seleccionar las zonas sensibles del cuadro, para que se te notifique en caso de actividad, y siempre podrás acceder al streaming en directo de la cámara. Gracias a la función de time lapse, es fácil revisar todos los eventos que caracterizan un día en poco tiempo. Por último, la cámara Presence es compatible con el ecosistema Apple HomeKit.

La cámara de vigilancia Welcome, apta para uso en interiores, tiene un diseño excepcional: un pequeño cilindro de aluminio de color oro pálido, que hace que todo parezca cualquier cosa menos una cámara (reseña del Netatmo Welcome). El sensor graba en Full HD con un campo de visión de 130°, mientras que la conexión Wi-Fi se añade a la conexión por cable. Por lo demás, la cámara funciona de forma similar a Presence, pero con un sistema de reconocimiento aún más avanzado, capaz de reconocer a los sujetos enmarcados, distinguiendo sus rostros. De esta manera es posible hacer un seguimiento de los accesos a la casa, controlar el regreso de los niños o ancianos, o la llegada de una trabajadora del hogar/doméstica. Podemos elegir entre ser notificados de todos los accesos, o sólo cuando se reconoce una cara desconocida. Para la privacidad de todos, también es posible desactivar el registro al reconocer una cara conocida. Geofencing ayuda a la cámara a entender cuando salimos de casa, para que pueda ajustar sus parámetros de notificación. Welcome puede reconocer alarmas audibles notificándonos el sonido de una sirena. Aquí también encontramos una memoria microSD para la copia de seguridad de la imagen, y los mismos modos de Presence para guardar en la nube. Además de la aplicación Netatmo para iOS y Android, a finales de 2018 se añadió soporte para Apple HomeKit, a través de una actualización del firmware.