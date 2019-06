Cámara reflex Pentax: la selección de los mejores modelos

Pentax no es una marca conocida como Canon o Nikon, por lo que muy a menudo los fotógrafos más jóvenes no tienen en cuenta la gama de este fabricante. Es una empresa muy popular durante los años de las cámaras analógicas y hoy en día, después de varios problemas financieros, trabaja un poco en silencio. Actualmente no hay muchas reflex Pentax en producción, pero pueden contar con una excelente calidad de construcción y características realmente interesantes. Descubramos cada cámara reflex Pentax seleccionada entre los mejores modelos del mercado.