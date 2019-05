Cámara Leica compacta: toda la gama del fabricante

Leica no es ciertamente una marca que necesite muchas presentaciones: famosa en todo el mundo por su diseño y atención al detalle, pero también por el coste de sus productos, podríamos definirla como la Ferrari de las cámaras. En esta guía nos centramos principalmente en los mejores modelos de cámara Leica compacta, analizando sus peculiaridades y lo que las hace únicas. Lo que normalmente se pregunta una persona común o a un principiante es por qué debería comprar una cámara Leica, debido a su alto coste y a que la ficha técnica no es muy diferente de otras cámaras de marca más baratas. Responder a esta pregunta no es fácil, pero mucha gente cree que la calidad de los colores, detalles e imágenes producidos por las cámaras Leica no tiene parangón y está por encima de la media. Las lentes de Leica son consideradas las mejores y los materiales utilizados son de alta calidad. Echemos un vistazo más de cerca a los detalles de las cámaras compactas Leica en esta guía y veamos cuáles son los modelos de cámara Leica compacta a los que vale la pena apuntar.