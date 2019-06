Cámara EVIL vs reflex: cuál comprar

EVIL: ventajas y desventajas

Si las DSLR han sido una evolución de las SLR y, gracias a la llegada de la electrónica y la fotografía digital, han conseguido un cambio importante en la fotografía, las cámaras sin espejo no son diferentes.

Con “EVIL” queremos decir de una manera muy sencilla “sin espejo“. Por lo tanto, la diferencia principal es que falta un espejo, y no uno cualquiera, sino el pentaprisma. Aunque también hay diferencias importantes en el tamaño del sensor (que hemos descrito en nuestro artículo dedicado a las cámaras EVIL), que por lo tanto permite una entrada de luz diferente, estos productos han alcanzado hitos importantes gracias principalmente a las importantes inversiones de fabricantes como Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus y Canon. De hecho, gracias a las cámaras sin espejo lanzadas por estas marcas, el mercado está cambiando lentamente y cada vez más profesionales eligen uno de estos modelos para sus tomas de trabajo y ocio.

Personalmente, como fotógrafo, he estado considerando cambiar a un sistema mirrorless durante mucho tiempo. En primer lugar hay una importante reducción de peso: acostumbrado a fotografiar con una Nikon D800 con un objetivo de 24-70mm f/2.8 y battery pack, el cambio a una Sony A7RII con un objetivo de 24-70mm ZEISS y battery pack, (aunque lo hice sólo por un corto periodo de tiempo) me hizo entender cómo podían mejorar mis excursiones. A menudo, en las salidas fotográficas, principalmente para fotografiar paisajes y para fotos de noche, me veo obligado a traer conmigo al menos tres ópticas, el cuerpo de la cámara, el battery pack, y varios accesorios (incluyendo un trípode bastante pesado para asegurar la máxima estabilidad de todo el kit). Esto resulta en un gran dolor de espalda y de hombros al final del día, porque, se dice que si quieres conseguir fotos de calidad y un trabajo impecable tienes que sufrir un poco desde este punto de vista.

Esta última frase, sin embargo, he podido refutarla hace un tiempo, después de haber probado diferentes sistemas de cámaras sin espejo y de haber sido consciente de ser capaz de dar un corte a un buen 50% de peso y tamaño. Cada viaje se caracteriza por una mochila fotográfica llena de accesorios que en sí misma queda como equipaje de mano y no es reemplazable, y en ella cada fotógrafo de paisajes o aventuras me entenderá bien: nunca sabes bien lo que te espera y no quieres encontrarte mal preparado, así que trata de organizar bien tu equipo pero termina irremediablemente trayendo contigo una mochila de entre 10 y 15 kg (incluyendo ordenadores, cables varios, discos duros, etc…).

Además, la tecnología mirrorless no sólo ahorra mucho peso y espacio, sino que también te permite obtener una gran calidad de imagen, la posibilidad de cambiar de óptica (como una DSLR) y funciones avanzadas como Bluetooth, WiFi y NFC, que llegaron primero a este segmento y luego, muy lentamente, también se introdujeron en el mercado de las cámaras réflex.

Para realizar este amor que tengo para las EVIL tomé un avión a Escocia trayendo sólo una Sony A7SII y un iPad, tendría que tomar fotos y hacer la postproducción exclusivamente con estos medios, yo, acostumbrado a un kit de todo respeto y un fiel MacBook con Lightroom y Photoshop. El reto fue increíblemente exitoso y creé un artículo propio dedicado a la edición móvil que definitivamente me convenció de avanzar lentamente hacia una mirrorless.

Para muchos, las cámaras sin espejo siguen siendo una gran novedad y un “miedo” a la falta de calidad y rendimiento. Hemos hecho esta selección basándonos en nuestro artículo dedicado a la mejor EVIL(que puedes encontrar en el enlace al final del artículo) para tranquilizarle sobre estas preocupaciones. Muchos usuarios ya han comprado cámaras de este tipo y, estamos seguros, nunca las cambiarían por otra cosa. Hay dos formas diferentes de pensar: aquellos que se encuentran mejor con la ergonomía de una SLR y aquellos que prefieren ahorrar peso y espacio. Cámara EVIL vs reflex: ¿de qué lado estás?