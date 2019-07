Cámara EVIL vídeo 4K: los modelos más convenientes de este mes

Panasonic GH5

Panasonic GH5 es actualmente una de las mejores 4K mirrorless con 4/3 micro sensor. Aunque se ha presentado desde hace algunos años, esta cámara todavía tiene mucho que ofrecer a los videomakers. De hecho, gracias a algunas características especiales, es una cámara que da lo mejor de sí misma con la grabación de vídeo. Esto es gracias al sensor Live MOS de 20.30 megapíxeles, soportado por el procesador Venus Engine.

El sistema AF integrado en esta 4K sin espejo puede contar con un sistema de detección de contraste de hasta 225 áreas que utiliza la tecnología DFD, ciertamente no entre los más rápidos y precisos del mundo. El sistema de estabilización de 5 ejes integrado con tecnología Dual IS contribuye a la excelente calidad de vídeo. Puede grabar vídeo de 4K a 60 fps, en una variedad de formatos profesionales perfectos para la corrección de color de postproducción. No es una de las cámaras EVIL más ligeras, pero es una máquina sólida, tropicalizada y con una buena duración de la batería gracias a su batería de 1860 mAh. El visor electrónico es un LVF OLED de 3.680.000 píxeles con un campo de visión del 100%.

Panasonic GH5 es la mejor cámara EVIL vídeo 4k con un sensor micro de 4/3 si estás buscando un producto adecuado para fotos y vídeos, así como para la fotografía sin trípode.