Cámara EVIL Sony: cuál comprar

La primera cosa a considerar, al decidir comprar una cámara EVIL Sony es el tamaño del sensor. La empresa ha decidido utilizar la misma estrategia que utilizan Canon y Nikon en el campo de las cámaras reflex, es decir, crear una serie de modelos con sensor APS-C, más adecuados para fotógrafos principiantes o apasionados de nivel avanzados, y una serie con formato de fotograma completo ideal para uso profesional. Obviamente, estas diferencias no sólo varían la calidad y el rendimiento de la cámara sin espejo, sino que también cambian el precio, no sólo del cuerpo de la cámara, sino especialmente de la óptica. Las cámaras mirrorless Sony tienen una montura E, que difiere de la montura A, que es la de las cámaras reflex. En cuanto a la óptica, Sony ha creado unas las lentes más adecuadas al fotograma completo llamadas FE y unos objetivos más adecuados para APS-C, llamados E. Obviamente, también se pueden montar lentes FE en APS-C, mientras que a pesar de que también se pueden montar lentes con montura E en una full frame, hay que tener en cuenta que habrá inconvenientes muy grandes, como un factor de recorte que no aprovecha el tamaño total del sensor más grande.

Lo interesante es que Sony sigue siendo indiscutible en el caso de las mirrorless de fotograma completo, ya que, excluyendo a Leica, es la única empresa del mercado que produce mirrorless de este tipo. Por último, si también estás interesado en la parte de vídeo, la tecnología de Sony es una de las mejores del mundo, y a menudo sucede que se encuentra una estabilización de 5 ejes en una Sony sin espejo, incluso APS-C. La división que hemos elegido para esta guía se refiere precisamente al tipo de formato, por lo que la primera categoría estará compuesta por las mejores mirrorless Sony APS-C , ordenadas por orden de precio, mientras que la segunda categoría se refiere a las mirrorless Sony con sensor de fotograma completo, siempre en orden de precio. Por último, teniendo en cuenta que el coste del APS-C es inferior al de los cuerpos de cámara de formato completo, dispondrás de una lista ordenada, muy conveniente y práctica para encontrar la cámara EVIL Sony adecuada para tu presupuesto.