Cámara deportiva Yi: la gama del fabricante

Yi Discovery Action Camera

La cámara deportiva Yi que abre esta guía es la Yi Discovery Action Camera, un dispositivo que ofrece un excelente rendimiento a un precio muy bajo. Cuenta con un sensor Sony IMX179 de 8 megapíxeles junto con un objetivo con un ángulo de visión de 150° y una apertura f/2,4. Gracias a esta última característica se pueden tomar buenas fotos y vídeos en condiciones de poca luz. En la parte trasera también hay una pantalla LCD de 2″ que le permite ver la escena a través de la vista en vivo y consultar la galería de fotos y vídeos. Aunque el precio es bastante asequible, Discovery es capaz de grabar películas en 4K a 20fps o 1080p a 60fps. Sin embargo, el bajo costo no ha permitido integrar un estabilizador de imagen y la función de lapso de tiempo, nada dramático. Soporta memoria micro SD de hasta 64 GB y permite grabar hasta 75 minutos de vídeo con una sola carga dependiendo del fabricante. Yi Discovery Action Camera es la cámara de acción perfecta para aquellos que se acercan a este tipo de cámara y no quieren gastar mucho. Tienes que renunciar a la estabilización, a la función lapso de tiempo, pero no son defectos mayores si eres es un novato.