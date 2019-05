Cámara deportiva Wimius: la selección de las mejores

Cámara deportiva Wimius: cuál comprar

Las cámaras deportivas Wimius pueden parecer las habituales cámaras deportivas chinas que cuestan poco y no ofrecen un buen rendimiento, pero no es así. Todos los modelos de esta marca están equipados con buenos componentes que a menudo se encuentran en dispositivos más nobles y caros. Por eso vale la pena considerar comprarlos. Obviamente, estos modelos no son adecuados para profesionales, están diseñados principalmente para usuarios que nunca han tenido una cámara de este tipo o que quieren acercarse a este mundo sin gastar demasiado.

Wimius es una empresa fundada en 2009 con la intención de ofrecer productos tecnológicos de buena calidad a un precio asequible. Los principales dispositivos producidos por esta marca son los proyectores y las cámaras deportivas. Estos últimos son bien conocidos porque se pueden comprar en varios e-commerce a precios muy atractivos. Por ejemplo, si quieres comprar tu primera cámara deportiva, pero no quieres gastar mucho, Wimius puede ser lo ideal para ti. Para seleccionar los mejores modelos de cámara deportiva Wimius hemos tenido en cuenta algunas características en nuestra opinión fundamentales.

La primera característica que consideramos fueron los componentes internos: sensor y procesador. Las cámaras de acción Wimius están equipadas con sensores Sony y chipsets Novatek. Los sensores forman parte de la serie IMX de Sony y son utilizados a menudo por fabricantes como GoPro, Yi Technology y SJCam, algunas de las marcas más conocidas en el mundo de las cámaras de acción. Las cámaras IMX de Sony funcionan bien tanto en fotografía como en vídeo. Los procesadores de imagen de Novatek son cada vez más conocidos por su rendimiento, por lo que también están integrados en las cámaras deportivas de gama media. En segundo lugar, en lo que se refiere a las cámaras de acción Wimius, hay que tener en cuenta la presencia del chip WiFi. Todos los modelos están equipados con una conexión inalámbrica que permite conectarlos a teléfonos inteligentes y tabletas equipados con la aplicación patentada Wimius. Gracias a esta conexión puedes compartir fotos y vídeos y controlar la cámara de forma remota. Además, las cámaras de acción Wimius están equipadas con un monitor LCD que permite utilizar la Visión Directa (el uso de la pantalla para controlar la toma en tiempo real), consultar la galería y entrar en los diferentes ajustes de la cámara. El último aspecto a considerar son los accesorios. Aunque una cámara deportiva Wimius se vende a precios muy bajos, viene con muchos accesorios en el paquete. Así que no sólo gastarás muy poco para traer a casa una cámara de acción, sino que también tendrás muchos accesorios disponibles para experimentar con nuevas tomas, lo que te permitirá expandir tu creatividad. Además, el soporte Wimius es compatible con los accesorios GoPro/SJCam.

Todas estas características hacen que una cámara deportiva Wimius sea excelentes en términos de relación calidad-precio. Al ser cámaras deportivas se pueden llevar fácilmente en el bolsillo por su extrema compacidad, se pueden fijar a vehículos o personas gracias a los accesorios, están equipadas con objetivos gran angular que permiten realizar tomas muy envolventes y se pueden utilizar tanto para la práctica deportiva como para cuando estás de vacaciones y quieres capturar recuerdos. Por último, también se pueden sumergir en el agua (gracias a carcasas específicas) para que puedas tomar fotos o vídeos muy divertidos incluso en el mar o en la piscina. Los modelos de cámara deportiva Wimius actualmente en el mercado son muchos. Todos son muy similares en términos de rendimiento y precios de venta. Por este motivo hemos seleccionado los que, en nuestra opinión, son los productos más válidos de esta marca ordenándolos por orden de precio.