Cámara deportiva Nikon: nuestra guía de compras

Cámara deportiva Nikon: cuál comprar

Cuando se trata de cámaras deportivas, las marcas que aparecen son las habituales GoPro, Yi, Garmin etc.. Un productor que mucha gente no considera es Nikon. La razón es muy simple: Nikon se conecta inmediatamente a las reflex, compactas y mirrorless, pero todo esto está mal, porque la compañía japonesa también tiene sus propias cámaras deportívas. Para ello, hemos creado una guía de compra dedicada a las cámaras de acción Nikon, con el fin de ayudarte en la elección de tu próxima cámara, explicándote cuáles son las características a tener en cuenta.

Hay muchas características que te empujan a comprar una cámara deportiva en lugar de otro tipo de cámara. La primera es sin duda la compacidad y la portabilidad: las cámaras deportivas tienen unas dimensiones muy reducidas (en muchos casos caben fácilmente en el bolsillo de los vaqueros) que permiten no sólo llevarlas sin problemas, sino también colocarlas en lugares donde no sería posible colocar otras cámaras. El segundo aspecto es el objetivo: las cámaras de acción suelen tener objetivos gran angular, capaces de fotografiar escenas panorámicas y crear una sensación de inmersión tanto en fotos como en vídeos. Además, los dispositivos pueden sumergirse en agua, son resistentes al polvo, la arena y las temperaturas extremas. A menudo están equipados con conectividad WiFi gracias a la cual se pueden transferir archivos a smartphones y tabletas de forma rápida y sencilla, de modo que se pueden compartir inmediatamente en varias redes sociales, o se puede controlar la cámara de forma remota desde el dispositivo portátil, lo que resulta muy útil cuando se utilizan accesorios que no permiten controlar la escena o cambiar la configuración. Como su nombre indica, estos dispositivos están diseñados para escenas de acción, son utilizados a menudo por aquellos que practican deportes, pero no es difícil conocer a turistas o vloggers que utilizan la cámara de acción para grabar películas que no son realmente de acción.

Por lo tanto, hemos visto cuáles son las características más importantes de las cámaras deportivas y a qué tipo de usuarios se dirigen. Pero, ¿por qué preferirías una cámara deportiva Nikon a otros modelos? Las cámaras deportiva Nikon tienen la ventaja de ser producidas por una de las compañías fotográficas líderes en el mundo, por lo que tienes cierta confianza en la calidad general del producto. También están equipados con WiFi y Bluetooth que permiten la conexión con dispositivos inteligentes que soportan la aplicación patentada SnapBridge. Esta aplicación actúa como un enlace entre la cámara y el dispositivo portátil, permitiéndote controlar la cámara de forma remota y enviar fotos y vídeos. Gracias a Bluetooth también es posible mantener una conexión estable entre el smartphone y la cámara deportiva, para transferir las fotos (no a la máxima resolución) tan pronto como se toman. Esta es una función muy conveniente si quieres compartir tus fotos en las redes sociales inmediatamente. La cámara deportiva Nikon también cuenta con un buen ecosistema de accesorios “a medida”. La misma empresa produce muchos accesorios para cámaras deportivas, desde selfie stick a arneses para colocar dispositivos en el pecho del atleta, hasta clips para colocar en las correas de los hombros de las mochilas, muy convenientes para hacer senderismo en las montañas. Por último, todos los dispositivos son capaces de registrar un time lapse fantástico gracias al medidor de intervalos integrado que permite establecer el tiempo que debe transcurrir entre una foto y otra.

No hay muchos modelos actualmente en producción para la gama KeyMission de Nikon, así que hemos listado las cámaras deportivas en orden de precio sin dividirlas por categorías.