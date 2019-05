Cámara deportiva GoPro: la gama del productor

GoPro HERO 7 White

La primera cámara deportiva GoPro de esta guía es la HERO 7 White, el nivel básico de la séptima generación de la gama. Es una cámara muy sencilla que apunta a usuarios que no quieren gastar tanto y que buscan calidad GoPro. En su interior, cuenta con un sensor de 10 megapíxeles y un procesador desarrollado por Qualcomm. Gracias a estos componentes, el HERO 7 White es capaz de grabar vídeo en Full HD 1080p a 60fps y está equipado con modos slow motion 2x. El objetivo tiene un campo de visión de 170° y una apertura de f/2,8, perfecto para tomas muy inmersivas o de paisajes, incluso en condiciones de poca luz. También hay un estabilizador de imagen gracias al cual se pueden hacer tomas muy fluidas sin temblores no deseados. Por último, también hay WiFi, la pantalla táctil de 2″ LCD con la nueva interfaz de usuario y la posibilidad de grabar verticalmente, el puerto USB Type-C, Bluetooth y resistencia al agua hasta 10 metros sin la ayuda de ninguna carcasa.

El GoPro HERO 7 White es la mejor opción para aquellos que buscan calidad GoPro pero no quieren gastar demasiado.

GoPro HERO 7 White: nuestra prueba

La GoPro HERO 7 White es la cámara deportiva más sencilla de la empresa estadounidense. El sensor de 10 megapíxeles permite grabar vídeo con una resolución de hasta 1080p a 60fps con suficiente calidad. Cuando se utilizan en buenas condiciones de luz, las imágenes son lo suficientemente nítidas con hermosos colores para ver, incluso si el rango dinámico no es muy alto. Si las condiciones de luz son malas, los primeros problemas comienzan a surgir porque hay mucho ruido digital que hace que las imágenes sean casi inutilizables. Lo mismo ocurre con la estabilización (que puede o no puede ser activada por el usuario) que se comporta bien cuando la luz es buena consiguiendo estabilizar las imágenes eliminando los temblores, pero que es muy dura en lugares con poca luz como una tienda. En estos casos, las vibraciones molestas son visibles, probablemente debido a la estabilización que trata de actuar sin grandes resultados. En cuanto a la lente, me sorprendió porque permite crear imágenes muy envolventes.

La pantalla me pareció de buena calidad, aunque noté algún retraso en los toques en algunos casos. El WiFi, como cualquier GoPro, es siempre estable y fiable, perfecto para controlar la cámara de forma remota o para transferir archivos a tu smartphone. En cuanto a la autonomía, pude grabar unos 120 minutos de vídeo a plena resolución y con una carga completa, para que no tengas problemas en el uso diario. Las funciones de este modelo no son muchas, ya que está presente el slow motion 2x (la opción que hace la resolución de los vídeos de 30fps a 60fps), comandos de voz y time lapse. Este último funciona muy bien, aunque no se puede cambiar ninguna configuración.