Cámara deportiva barata y buena: nuestra guía de compras

Apeman Action Camera A66

Nuestra guía “cámara deportiva barata y buena” se abre con la Apeman A66, una de las cámaras deportivas más baratas que puedes comprar. A pesar de su precio muy bajo, este producto puede dar buenos resultados a aquellos que no tienen grandes necesidades y quieren experimentar con este tipo de cámara. Las grabaciones de vídeo, gracias al procesador de imágenes Novatek, alcanzan una resolución máxima Full HD 1080p con una compresión H.265, mientras que las fotos tienen una resolución máxima de 12 megapíxeles. En cuanto a la lente encontramos un ángulo de visión más amplio de los modelos de gama alta, 170 °, por lo que la sensación de inmersión que puede devolver esta cámara es muy acentuada. La configuración y el encuadre también se pueden utilizar desde la buena pantalla LCD trasera, una característica que no deja de ser importante. La batería, según la compañía, proporciona 120 minutos de tiempo de grabación de la más alta calidad, mientras que con respecto al almacenamiento se puede utilizar microSD de hasta 64 GB. La última, pero no menos importante, característica de esta cámara deportiva barata es la presencia de la carcasa submarina incluida en el paquete, gracias a la cual se pueden tomar fotografías y vídeos en la piscina o en el mar hasta una profundidad de 30 metros. El Apeman A66 es el producto en el que te puedes orientar si buscas algo barato y no es un problema renunciar a la conexión WiFi.