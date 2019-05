Cámara deportiva 4K cuál comprar

Como se mencionó en la introducción, las cámaras de acción fueron creadas para tomas dinámicas desde puntos de vista diferentes a los habituales. Con el lanzamiento de la primera GoPro, ha comenzado una nueva era para las videocámaras: hemos visto un gran progreso en esta categoría tanto en términos de la tecnología utilizada como del uso que se hace de estas cámaras. Hoy en día hay muchas empresas que producen este tipo de videocámara, desde las más importantes (por ejemplo, Sony) hasta pequeñas empresas chinas que han entrado en este mercado con productos a bajo costo (como en el caso de SJCAM o YI).

Las cámaras de acción también son compradas por aquellos que quieren tomar fotos o vídeos en vacaciones ya que son muy portátiles, tienen un objetivo gran angular, son impermeables y son compatibles con muchos accesorios que te permiten hacer películas muy creativas. Dada la presencia de un medidor de intervalos, un módulo Wi-Fi y un tamaño especialmente versátil, también se pueden utilizar para crear un fantástico time lapse. Esta gran demanda de los usuarios ha llevado a las empresas a producir varias habitaciones con diferentes características y precios, desde unas pocas docenas de euros hasta modelos profesionales sin compromiso. Por eso hemos creado esta guía dedicada a la cámara deportiva 4K. Hay muchos modelos en el mercado y no es fácil decidir cuál comprar.

Hay muchos aspectos a considerar al comprar una cámara deportiva 4K. La primera es la velocidad de fotogramas a la máxima resolución, es decir, los fotogramas por segundo que la cámara puede tomar durante la grabación de vídeo. A menudo en las hojas de datos de la cámara de acción se lee “resolución 4K” y se piensa que el dispositivo es genial, pero no siempre es así. Si una cámara graba vídeos en 4K con una frecuencia de fotogramas inferior a 30 fps, es posible que el resultado no sea el deseado. De hecho, para grabar un vídeo con una resolución Ultra HD que sea fluida, la velocidad de fotogramas debe ser de al menos 30 fps, de lo contrario las películas serán poco fluidas o “espasmódicas”. Por esta razón en nuestra guía hemos incluido sólo modelos que soportan esta tasa de fotogramas. Otro aspecto a tener en cuenta son los accesorios compatibles o vendidos en kits con las cámaras deportivas. Hay accesorios para todas las necesidades que permiten fijar las cámaras a cascos, árboles, mochilas o coches. Por último, debes considerar el precio de estos dispositivos en función de tu presupuesto, tus necesidades y tu rendimiento. En esta guía veremos tanto cámaras deportivas 4k baratas como profesionales.

Los modelos económicos, como dice la propia palabra, se venden a precios muy bajos y aún así no ofrecen un mal rendimiento. Los productos de esta categoría son adecuados para aquellos que están al principio y no quieren gastar mucho. Obviamente, habrá que hacer algunos sacrificios en cuanto a la calidad general de la construcción y del departamento fotográfico, pero para ciertos precios no se puede esperar nada más. Los modelos profesionales son mucho más caros y están diseñados para aquellos que necesitan una cámara deportiva 4K con la más alta calidad de construcción y fotografía. Los productos de esta categoría son excelentes tanto para profesionales como para aficionados que no quieren conformarse.