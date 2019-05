Cámara deportiva 360: nuestra selección

Insta360 One

Insta360 One es una cámara muy especial, no tanto porque tiene dos objetivos para la grabación de 360°, sino porque se puede utilizar tanto con iPhone como de forma autónoma. En el lateral hay de hecho un conector Lightining para la conexión a los smartphones de la casa de Cupertino, mientras que en el paquete hay un accesorio en policarbonato que permite utilizar la cámara en modo “separado” con un mejor agarre. Dentro del Insta360 One hay dos cámaras equipadas con un sensor CMOS de 24 megapíxeles con un objetivo f/2.2 gracias al cual se pueden grabar películas a 360 ° en 4K a 30fps y tomar fotos con una resolución de 6912 x 3456 píxeles. Si todo esto no es suficiente, sepas que también integra un estabilizador de 6 ejes, Bluetooth 4.0, WiFi y un conector Micro USB 2.0. Por último, el Insta360 One puede transmitirse en directo a las principales redes sociales, incluyendo Facebook, YouTube y Periscope. Insta360 One es una cámara deportiva 360 muy versátil, que puede equiparse con un estuche impermeable (se vende por separado) para que puedas bucear hasta 30 metros de profundidad.