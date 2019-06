Cámara de vigilancia con tarjeta SIM: los productos que se conectan a la red móvil

Reolink Go

No podemos decir que apreciamos especialmente el hecho de que Reolink decidió copiar en su totalidad el nombre elegido por Arlo para su cámara de vigilancia con tarjeta SIM, pero superamos este hecho y descubramos el Reolink Go, una alternativa válida para aquellos que buscan un producto de este tipo. Reolink Go tiene un diseño menos característico, pero se reconoce inmediatamente la forma clásica de una cámara, y las líneas redondeadas la hacen agradable. A bordo encontramos un sensor de imagen que puede grabar a 1080p (15 fps), capaz de obtener excelentes resultados (en color) con poca luz, mientras que en completa oscuridad entran en acción los iluminadores IR. El ángulo de visión es de 110° (diagonales), mientras que el sensor PIR para la detección de movimiento mantiene un ángulo de 120°. Hay soporte para memorias microSD y la conectividad es 3G/4G con soporte para micro SIM; finalmente, aquí también encontramos el audio bidireccional y la certificación de resistencia al agua y al polvo IP65.

La batería de esta cámara de vigilancia con tarjeta SIM integrada es de 7800 mAh, muy generosa, pero lo más interesante es el panel solar, que tiene un coste muy inferior al de la competencia, y es un accesorio absolutamente recomendable para este tipo de productos. Por el momento, lamentablemente, no hay ningún servicio de nube disponible en el territorio italiano, pero llegará durante 2019. También hay una falta de compatibilidad con ecosistemas y plataformas domóticas de todo tipo.

Nuestra prueba

Probamos la cámara con SIM Reolink Go durante aproximadamente un mes, probándola en varias situaciones de uso real. La instalación de la cámara es sencilla y basta con girar la tapa redonda para acceder al compartimento de la batería y a la carcasa de la micro SIM y la microSD. Los accesorios, por otro lado, incluyen sólo un sistema de anclaje a la pared mediante tacos, pero sin soporte magnético ni correa, algo que encontramos en la hermana con conectividad Wi-Fi , Reolink Argus 2, y que nos había gustado – todavía hay una cubierta de silicona.

El uso de Reolink Go ha sido muy intensivo, con una treintena de lecturas diarias, y con esta frecuencia estimamos una autonomía, no mala en absoluto, de unos 30 días – pero conectarlo al panel solar Reolink evita tener que preocuparse por la recarga. Obviamente, colocándolo en la entrada de una casa, el número de encuestas no debería ser tan alto, pero esto depende de la frecuencia diaria de las entradas/salidas de los miembros del hogar. El sensor Reolink Go PIR nunca ha fallado un tiro, con detecciones precisas y notificaciones de movimiento prácticamente instantáneas; la conectividad de datos es buena, y nunca ha ocurrido que no enganchara la señal en 4G, pero esto obviamente depende de la cobertura del operador elegido en su área. La tarjeta SIM que insertamos tenía sólo 1 GB de tráfico de datos disponible, pero esto no creó ningún problema con nuestro uso.

Reolink Go ofrece una calidad de disparo realmente buena, y gracias al sensor Starlight fue posible obtener imágenes en color incluso con iluminación crepuscular, pero en caso de oscuridad absoluta, en cambio, entran en juego los iluminadores LED infrarrojos, para la visión nocturna en blanco y negro. Todas las imágenes se guardan en la tarjeta de memoria y siempre pueden recuperarse a través de una aplicación y descargarse en su smartphone. En Italia todavía estamos a la espera del servicio de nube, que debería llegar pronto. La aplicación está bien hecha, y existen varias opciones para seleccionar la calidad del disparo, la activación de ciertas alarmas sonoras (no particularmente intensas) y diferentes posibilidades de notificación (push e email).