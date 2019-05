Cámara compacta sensor 1 pulgada: cuál comprar

Panasonic Lumix DMC-TZ200

La última cámara compacta sensor 1 pulgada de gama media de esta lista es la Panasonic Lumix DMC-TZ200. Esta es una cámara diseñada para viajeros que desean tomar fotografías o grabar vídeo de alta calidad.

La Lumix TZ200 incorpora un sensor MOS de 20 megapíxeles, flanqueado por un objetivo Leica f/3.3-6.4 que cubre una distancia equivalente de 24-360 mm utilizando el zoom óptico de 15x. Puede grabar vídeo en 4K a 30 fps y está equipada con todas las tecnologías de Panasonic: 4K Photo, Post Focus y DFD. La primera permite extraer una foto de alta definición de un vídeo, la segunda, como su nombre indica, permite cambiar el punto de enfoque de una foto después de tomarla y la última permite un enfoque preciso siempre en objetos en movimiento.

La Panasonic Lumix DMC-TZ200 es una cámara perfecta para los viajeros que necesitan una cámara de alto rendimiento con un rango de zoom muy amplio. A diferencia de la Lumix LX15 mencionada anteriormente, la TZ200 tiene un visor electrónico de 2.330.000 píxeles y una cobertura del 100%.