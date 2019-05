Cámara compacta resistente: cómo y cuál elegir

Cámara compacta resistente: cuál comprar

Para elegir la mejor cámara compacta resistente es necesario tener en cuenta no sólo la calidad fotográfica, sino también los valores de resistencia, como la profundidad a la que puede resistir bajo el agua o los metros de altura que puede soportar en caso de caída. Algunas cámaras de este tipo también resisten el aplastamiento, por lo que es importante comprobar el peso que son capaces de soportar. En este punto puede centrarse en la calidad fotográfica que depende, como de costumbre, del tamaño y la calidad del sensor, el objetivo óptico montado en la cámara, y la apertura máxima del diafragma. De hecho, en lo que respecta a las cámaras compactas, siempre hay que tener en cuenta que el objetivo no se puede cambiar, por lo que es necesario prestar mucha atención a la calidad de este último, ya que las necesidades pueden cambiar con el tiempo y, por lo tanto, es mejor centrarse inmediatamente en este factor para no lamentar la elección en el futuro.

Otro valor a tener en cuenta es la calidad de vídeo que puede ofrecer la robusta cámara compacta. También en este caso siempre tienes que pensar en una perspectiva a largo plazo: tal vez en este momento no te importa en absoluto la parte del vídeo, pero ¿estás seguro de que nunca te va a interesar? También puede ser muy útil para hacer vídeos de calidad en ciertos momentos y por esta razón una cámara compacta resistente, capaz de grabar vídeo en Full HD o incluso mejor en 4K al menos 30p puede darte una gran satisfacción. Muy útil para este punto de vista también un estabilizador integrado que te permitirá obtener vídeos más fluidos incluso sin trípode.

Por último, considera todas las funciones accesorias que hacen que la experiencia de disparo sea más atractiva y dinámica, ofreciendo esas comodidades y beneficios adicionales de los que ya no puedes prescindir. Dejando de lado el chip WiFi que se ha convertido en una función casi básica y que ya no es un accesorio, dada la extrema necesidad de conectar la cámara inmediatamente a varios dispositivos portátiles, también puede ser útil tener la capacidad de utilizar la tecnología Bluetooth o NFC. Otro factor interesante y muy conveniente a tener en cuenta a la hora de viajar es la posibilidad de carga a través de un cable USB que permite no tener que traer ese voluminoso cargador de batería de las cámaras clásicas.

Obviamente no hay un modelo único cuando se habla de la mejor cámara compacta resistente, ya que dependiendo del precio y del presupuesto a disposición habrá diferentes características. Para la realización de esta guía hemos seleccionado sólo los mejores modelos, clasificándolos por precio y evaluando las características técnicas que pueden ofrecer.