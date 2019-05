Cámara compacta mejor: nuestra selección

Nuestro análisis

Cómo seleccionamos los productos

Las cámaras compactas que selecciono e incluyo en mis guías de compras se seleccionan mediante el método Ridble, un método que se ha desarrollado y perfeccionado a lo largo de los años. Es un modus operandi que consta de 4 fases:

Conozco las nuevas cámaras compactas a través de comunicados de prensa, invitaciones a eventos y mucho más. En cuanto se oficializa un modelo específico de mi categoría, mi interés comienza oficialmente. No me interesan los rumores y los chismes.

Sin embargo, no todos los productos de la categoría de cámaras compactas se consideran para su inclusión en mis guías de compra. Cada cámara compacta debe tener un requisito básico: elegibilidad. Esto significa que sólo las cámaras que realmente se pueden comprar en línea o en tiendas físicas ( en Italia y España) se consideran elegibles para ser incluidas en las guías de compra.

Otra etapa que forma parte del método Ridble es la prueba. Todas las cámaras compactas del mercado son probadas por mí, para que pueda hacer un juicio global sobre los puntos fuertes y débiles de cada producto. Gracias a esta fase puedo hacerme una idea de las necesidades que cada compacta puede satisfacer.

El último paso se refiere a la selección de los productos que se incluirán en las guías de compras (incluso esta guía “cámara compacta mejor “). Repito este paso cada mes durante las actualizaciones de mis guías de compras, luego cada mes cuestiono las cámaras previamente seleccionadas y decido si añadir, quitar o reemplazar los distintos productos en base a las pruebas que he llevado a cabo mientras tanto.

Si quieres saber más sobre el método Ridble visita nuestra página de cómo trabajamos.

Pruebas técnicas

Para seleccionar los productos que has visto en esta guía “cámara compacta mejor ” he realizado algunas pruebas, para ver si, además de ser excelentes modelos en términos de relación calidad-precio, cumplen con ciertas especificaciones.

La primera prueba que hice se refiere al zoom, una característica fundamental a probar cuando se habla de una cámara compacta, ya que no es posible cambiar el objetivo como sucede en otros tipos de cámaras. Durante esta prueba tomo tanto fotos como vídeos, utilizando todas las distancias focales disponibles. Con las fotos de gran angular puedo entender si el objetivo tiene viñetas o distorsiones muy pronunciadas, que no le permiten obtener grandes resultados. Sin embargo, con fotos y vídeos tomados a una distancia focal máxima, tengo la oportunidad de evaluar cualquier pérdida de calidad de imagen, que se puede reducir si el zoom es muy alto. Durante estas pruebas también aprovecho para probar la apertura máxima del diafragma. En primer lugar, tomo fotografías en situaciones de poca luz, ya que una apertura más grande permite capturar más luz, luego paso a tomar fotografías de sujetos inmóviles para evaluar el desenfoque que puede devolver el diafragma.

Después de estas pruebas me concentro en el visor, que no siempre está presente en las compactas. Si tu cámara compacta está equipada con esta herramienta, es probable que sea un visor electrónico. Esto significa que tengo que evaluar la calidad de la pequeña pantalla dentro del visor. Me concentro en la calidad de las imágenes que devuelve, el tamaño del visor y el brillo. Luego paso a la prueba de modo manual, una característica que no está presente en los modelos de cámaras compactas baratas y que permite variar los parámetros de disparo a tu gusto. Las pruebas que hago para esta función no necesitan mucha explicación, ya que se limitan a usar la cámara en este modo.

Finalmente, pruebo el corazón de la cámara, el sensor. La sensibilidad ISO, es decir, la sensibilidad a la luz, depende del sensor. Las ISOs tienen un valor mínimo y máximo y pueden cambiar según los modelos de cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, mayor será la probabilidad de que se produzca ruido digital, una textura que puede reducir la nitidez y el detalle de la imagen. Para comprender cómo se comporta cada sensor tomos fotos en todos los valores ISO disponibles, para evaluar la calidad de las fotos y los vídeos.