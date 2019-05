Cámara compacta gran angular 20mm: la selección de las mejores

Sealife micro 2.0

La Sealife no es una cámara muy conocida. Es un modelo diseñado principalmente para la fotografía submarina, pero esto no significa que no pueda ser utilizada en otros contextos. Es la única cámara compacta gran angular de 20mm en esta guía.

Sealife micro 2.0 incluye un sensor CMOS de Sony de 16 megapíxeles que utiliza una lente ojo de pez de 20mm con un ángulo de 130°. Es una cámara diseñada para la fotografía submarina, alcanza hasta 60 metros de profundidad y gestiona valores ISO entre 100 y 800. Es capaz de grabar vídeos en Full HD 1080p y dispone de una memoria interna, de hecho existen dos versiones, 32 GB y 64 GB. Por último, está equipado con WiFi para compartir archivos con dispositivos móviles.

La Sealife micro 2.0 es la única cámara compacta gran angular 20mm del mercado actual. Si lo que buscas es una cámara que se pueda utilizar para bucear, pero que también se comporte bien en otros contextos, la Sealife es definitivamente el modelo para ti.