Cámara compacta con visor óptico: los modelos de este año

Cámara compacta con visor óptico: cuál comprar

El primer problema con las compactas con visor óptico es el error de paralaje. Hemos descrito ampliamente este concepto en nuestra guía dedicada, cámara con visor, que te recomendamos encarecidamente que leas si estás interesado en conocer todo sobre este tema. Además, el visor óptico galileo cubre una sola distancia focal y esto es una desventaja para el zoom compacto y el superzoom que hacen que este tipo de visor sea inútil en algunas distancias focales.

Pero vamos a dar un paso atrás: ¿por qué las cámaras reflex con visor óptico son muy caras y tienen un rendimiento impecable, mientras que una cámara compacta con visor óptico es muy barata y no se recomiendan ahora porque está anticuada? La respuesta es muy sencilla: no estamos hablando del mismo tipo de visor óptico. De hecho, mientras que las reflex más caras utilizan un complejo sistema de espejos llamado pentaprisma, que permite ver exactamente lo que estás enmarcado por la lente, las compactas utilizan en cambio el visor óptico galileo que no hace otra cosa que simular lo que se ve por la lente. El problema es que esta simulación no puede tener lugar en todas las distancias focales porque el visor será fijo y no cambiará el sistema de objetivos dentro de él y, por lo tanto, comprenderá bien que será imposible utilizar un objetivo superzoom que cubra, por ejemplo, una distancia focal de 24-600 mm y utilizar un visor que sólo pueda simular la distancia de 24 mm. Además, el visor no se posicionará exactamente donde se encuentra el objetivo, y esto conduce a un segundo problema llamado error de paralaje, que es más evidente cuando el sujeto está muy cerca del encuadre.

Todos estos problemas han sido superados con el uso de un visor electrónico que permite a través de la nueva tecnología “ver” directamente con los ojos del sensor y así resolver todos los problemas vistos anteriormente. Obviamente la desventaja es que no puede garantizar el 100% de fluidez de un visor óptico (al menos por el momento) y que la batería se esforzará el doble para soportar el rendimiento del EVF. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad de tomas que se van a hacer con un visor electrónico es mucho menor ya que no hay que hacer pruebas de disparo y exposición ya que se verá la imagen exactamente como se va a tomar.

Por lo tanto, ¿tiene sentido hoy en día optar por comprar una cámara compacta con visor óptico? No lo creo, pues las desventajas son demasiadas y todavía se pueden encontrar cámaras con visor electrónico a precios bajos. Sin embargo, podría tener sentido elegir cámaras compactas con visores híbridos, aunque en este momento el único fabricante que usa este tipo de visores es Fujifilm con su serie X100. Esta gama trae consigo una filosofía única que puede combinar perfectamente pasado y presente, óptico y electrónico en un solo cuerpo, aunque por supuesto todo esto tiene un precio.

Por último, hay que tener en cuenta que los fabricantes ya no tienen dentro de su alcance cámaras compactas con visores ópticos, por lo que para encontrar un modelo de este tipo hay que buscar un modelo usado o descontinuado, sólo para todas las desventajas de este tipo de visor. Por este motivo, en esta guía recomendamos la compra de un único tipo de cámara con un visor híbrido que combina un sistema óptico galileo con una distancia focal fija, con las correcciones necesarias implementadas a través del visor electrónico. Alternativamente, te recomendamos que consultes nuestra sección dedicada a la mejor cámara compacta en la que se listan todas las mejores cámaras compactas del mercado ordenadas para facilitar la búsqueda. También puedes echar un vistazo a nuestra guía de cámaras compactas con visor.