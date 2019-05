Cámara compacta con visor electrónico: guía definitiva de 2018

Cámara compacta con visor electrónico: cuál comprar

Lo primero que hay que entender cuando se decide comprar una compacta con visor electrónico es precisamente el concepto de visor, su calidad y las ventajas que pueden derivar de él. Para este tema en particular te remitimos a nuestra guía “Visor de cámara” para obtener todos los detalles posibles sobre esta herramienta. En general, podemos decir que el visor electrónico representa el compromiso adecuado entre compacidad y rendimiento y por esta razón lo encontramos montado en cámaras compactas.

Las cámaras compactas anteriores a la era del visor electrónico, de hecho, montaron un visor óptico galileo: es un sistema económico que simula la visión que se tendría con el objetivo, intentando acercarse lo más posible a lo que será la toma final. Usted entiende que un sistema de este tipo no puede funcionar con objetivos con zoom y super-zoom, ya que el visor sólo podrá simular una determinada distancia focal fija, en la mayoría de los casos. Para solucionar este problema se han tomado dos caminos: por un lado, se han creado complejos sistemas de espejos típicos de las cámaras réflex y, por otro, se han encontrado soluciones electrónicas, como las compactas y mirrorless, que permiten reducir el tamaño y aumentar el rendimiento.

De hecho, el visor electrónico, a menudo abreviado como EVF o LVF, es capaz de mostrarnos el mundo a través de los ojos del sensor de nuestra cámara; en términos simples, es como la pantalla trasera de una cámara en miniatura. Esto ofrece una serie de ventajas significativas que han llevado literalmente a la extinción del sistema de visor óptico galileo. En primer lugar, ya no existe el problema del error de paralaje, típico del visor galileo, que se explica muy bien en nuestra guía del visor que recomendamos más arriba. Además, gracias al uso de la tecnología, una cámara compacta con visor electrónico es capaz de mostrar la imagen exactamente como será el resultado final.

Sin embargo, los visores electrónicos todavía no gozan de una buena reputación ya que los primeros experimentos tuvieron retrasos increíbles, mostraron la imagen tarde y con colores definitivamente no reales y agradables. Hoy en día, la tecnología ha dado grandes pasos y se pueden encontrar cámaras compactas con visores electrónicos de gran prestigio, pantallas OLED de alto contraste y un retardo de imagen tan pequeño que no es percibido por el ojo humano.

Para elegir la mejor cámara compacta con visor electrónico, es necesario tener en cuenta no sólo todos los parámetros que explicamos en cada guía, como el tamaño del sensor, la calidad del Auto Enfoque y las funciones únicas del fabricante, sino también la calidad del visor electrónico. En esta guía ya hemos pensado en seleccionar los modelos que mejor reflejen la mejor cámara compacta con visor electrónico, teniendo en cuenta tanto el rendimiento como el visor. En cualquier caso, recuerda siempre comprobar que el EVF esté en niveles aceptables, para no gastar más dinero para comprar una cámara compacta con visor electrónico y luego no poder usarlo.