Cámara bridge es una serie de guías de compras diseñadas para aquellos que buscan una cámara bridge. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un objetivo: ayudarte a elegir entre las mejores cámaras bridge del mercado, la que mejor se adapte a tus necesidades específicas.

El universo de las bridge, hasta la fecha, es realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que por primera vez se enfrenta a la pregunta de qué cámara bridge comprar. Hoy en día, de hecho, hay cámaras diseñadas y construidas para diferentes categorías de usuarios, con sus respectivos destinos de uso. Sobre esta base hemos decidido desarrollar una serie de guías de compras organizadas de acuerdo a tus necesidades y/o preferencias.

Para desarrollar estas guías, nuestra redacción ha examinado uno a uno las bridge de las principales marcas, seleccionando las mejores e insertándolas en sus categorías de pertenencia. Para ello, hemos recurrido exclusivamente a los mejores sitios de comercio electrónico disponibles en España- Amazon, entre los demás – dándote la oportunidad de tener siempre los mejores precios en los productos que verás aparecer en nuestros artículos. La relación calidad/precio es importante para nosotros, y pensamos que sin duda es lo mismo para todos los que leen esta página que se enfrentán a una compra de estas proporciones. Cuando estás a punto de realizar una compra de este tipo, nuestro consejo es que tengas visión de futuro. Al gastar un poco más, a menudo, podrás obtener un producto más duradero, o con un simple equipo extra. En este sentido, garantizamos nuestro compromiso de ofrecerte los mejores precios disponibles en la red, con el objetivo de facilitarte tu compra y de disfrutar de la mejor relación calidad/precio de los productos seleccionados por nosotros.

Todos los artículos son constantemente monitoreados por nuestro equipo y actualizados mensualmente, con el fin de ofrecerte una visión constantemente actualizada de las mejores cámaras bridge del mercado. Por esta razón, en nuestras guías nunca encontrarás productos obsoletos, sino que puedes estar seguro de tener siempre disponibles productos de última generación, equipados con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Ponemos mucho cuidado en garantizarte sólo lo mejor, para que puedas estar seguro de que comprar un producto que aparece en nuestras guías de compras no te decepcionará. Para más detalles sobre cómo hacemos nuestras guías, sin embargo, te remitimos a la página de cómo trabajamos.

Cámara bridge: todo lo que es necesarios saber

La cámara bridge puede definirse como un producto híbrido entre una cámara compacta, una cámara réflex y una cámara mirrorless. Bridge en inglés significa puente, y debido a su naturaleza híbrida, la cámara bridge es un termino medio entre la compacta, elegida principalmente por los principiantes y la más eficaz reflex y mirrorless utilizada, por el contrario, por profesionales y aficionados avanzados. La cámara puente es por lo tanto el enlace entre todas las cámaras, tan útil para tenerlo todo en un solo cuerpo, pero tratamos de entender mejor las características de esta categoría de cámara, cuáles son los pros y los contras.

Como hemos visto, la cámara bridge combina las características de otros tres tipos de cámara: desde las cámaras compactas toma la característica de tener un objetivo fijo; desde las cámaras SLR toma la ergonomía, su forma, de hecho vista por un ojo inexperto podrían en muchos casos asemejarse entre sí; desde las cámaras mirrorless toma el visor electrónico (para entender mejor los detalles y las diferencias entre los distintos tipos de visores te remitimos a nuestra guía sobre el visor de la cámara). Veamos entonces los pros y contras de estas características, y para aquellos que son más adecuados para la cámara puente, siempre teniendo en cuenta que como en todos los sectores, hay puentes de gama baja para un objetivo determinado, y puentes de gama alta definitivamente válido para los trabajos profesionales. Así que no te dejes “aprisionar” por la categoría, pensando que un puente no puede alcanzar niveles de calidad excelentes, ya que todo depende de una serie de factores a tener en cuenta que veremos en el próximo capítulo.

Las ventajas de una cámara puente son, en primer lugar, que todo está en un solo cuerpo, lo que es muy conveniente para los viajeros o para aquellos que quieren tener una cámara que puedan llevar consigo en todo momento sin demasiados problemas. La ergonomía más robusta en comparación con las cámaras compactas permite a los fabricantes integrar ópticas de mejor calidad que cubren una mayor distancia focal. De hecho, para conseguir zooms altos, las compactas utilizan a menudo zooms digitales, que reducen drásticamente la calidad, lo que no es el caso de las bridge que, en muchos casos, pueden alcanzar distancias muy largas con el zoom óptico. El hecho de tener una óptica que puede cubrir una gran distancia focal permite contener los costes a largo plazo; de hecho, si compras una reflex o una mirrorless pronto te encontrarás con que tienes que comprar otras lentes para cubrir otras distancias focales, lo que hace que el coste total sea realmente alto. Con una cámara bridge, una vez que hayas gastado el dinero en el producto, no tendrás que preocuparte por nada.

Además, la ergonomía de reflex permite una mejor experiencia de uso que la de una compacta o de una mirrorless, tanto por el agarre que es mucho más firme y cómodo, como por la disposición de las teclas. Con una cámara bridge , de hecho, la experiencia de disparar incluso en modo manual es a menudo comparable a una cámara réflex, con un anillo de programas y la posibilidad de controlar tiempos, diafragmas e ISO de una manera simple e intuitiva. Es por eso que la cámara bridge económica es adecuada para principiantes que quieren familiarizarse con el producto antes de cambiar a una cámara réflex, así como las bridge de gama alta son ideales para profesionales que quieren todo en un solo cuerpo y pueden controlar manualmente el triángulo de exposición.

Pasando al visor electrónico, punto de conjunción, por otro lado, con la mirrorless, ofrece la ventaja de ver la escena que estamos encuadrando tal y como se va a tomar. Así que veremos inmediatamente si la imagen estará sobreexpuesta o subexpuesta, si el balance de blancos es correcto, y así sucesivamente. El visor electrónico se comporta de hecho como el modo de visualización en directo que permite ver la escena en la pantalla trasera. La desventaja de este visor es que un visor de baja calidad mostrará retardos de imagen que pueden afectar a aquellos tipos de fotografía que requieren cierta capacidad de respuesta, como la fotografía deportiva o de naturaleza. Otra desventaja es que la duración de la batería de la cámara será más corta incluso si las bridge más modernas tienen una autonomía muy buena.

Hemos visto cuáles son los pros de una cámara puente, pero ¿cuáles son los contras? La desventaja más obvia es su tamaño, y un peso que, incluso si no excesivo, no está al nivel de una compacta. De hecho, la óptica del superzoom y el diseño de las reflex dificultan la reducción del tamaño, aún así ocupará menos espacio que una reflex con más ópticas, pero en comparación con una compacta no puede competir desde este punto de vista.

Otra desventaja es el sensor, que a menudo es más pequeño que las reflex o mirrorless. Esto afectará a la calidad de la imagen grande, por lo que depende del uso que se quiera hacer de ella. Si compras una cámara bridge para tomar fotos de recuerdo, para poner en los medios de comunicación social, para aprender o la necesitas para el vídeo, pero también si deseas imprimir fotos de tamaño estándar o mediano, entonces puedes estar confiar en este sensor. Si estás buscando algo más, con fotos ultra detalladas y grandes, entonces casi siempre tendrás que ir a sensores más altos que son más fáciles de encontrar en reflex omirrorless. El tamaño del sensor también afecta a la sensibilidad ISO: un sensor más grande permite tomar fotografías a ISO más elevatos, que contienen mejor el ruido digital; si la fotografía nocturna es tu pasión, debes orientarte en modelos con sensor de fotograma completo ( full frame), muy raro en la categoría bridge.

La última desventaja es la óptica integrada, que también hemos incluido en las ventajas. De hecho, es muy interesante tener una lente todoterreno ya montada, pero para algunos esto se traduce en un límite ya que las necesidades pueden cambiar. Cuando te des cuenta de que necesitas una óptica más potente, tendrás que comprar otro producto. En cualquier caso, no consideramos este factor como algo muy grave: si en el futuro existiera esta necesidad, pero eres consciente de esta posibilidad, significará que tendrás que comprar una reflex o una mirrorless, pero aún así tendrás tu bridge para poder utilizarla en viajes, en vacaciones, con amigos y en todas aquellas condiciones en las que no necesites tener ese algo más.

Qué cámara bridge comprar: los factores a considerar

Para facilitar la comprensión a los menos experimentados, hemos dividido los factores a tener en cuenta entre los que afectan a la calidad de la imagen y los que afectan al rendimiento de la cámara.

Partiendo de la calidad de imagen, el primer factor a tener en cuenta a la hora de comprar una cámara puente es, como en cualquier caso cuando se habla de cámaras, el tamaño del sensor. En el caso específico de las cámaras puente, el tamaño suele ser de 1/2,5″ o ligeramente mayor que 1/1,7″. También hay casos en los que encontramos el sensor de 1″. Si estás buscando un sensor tan grande como el smartphone, tendrás que ir en los modelos de 1″ que ya son de gama alta. Aunque en cualquier caso la calidad en comparación con un smartphone será mejor gracias a la lente, sin precedentes en comparación con la pequeña lente montada en los teléfonos móviles.

La lente montada es por lo tanto el segundo factor más importante a tener en cuenta, de hecho como hemos visto no se puede cambiar, por eso es esencial elegir la lente correcta de inmediato. En primer lugar hay que evaluar la apertura y cierre del diafragma, cuanto más altas y mejores sean tus fotos en cuanto a la profundidad de campo. En segundo lugar, hay que evaluar la distancia focal que la cámara puente es capaz de cubrir, aquí depende principalmente de tus necesidades, hay cámaras que incluso alcanzan hasta 1000mm de distancia focal, pero todo esto es a menudo a expensas de la calidad general del objetivo.

Así que si estás buscando la mejor calidad de imagen: posiblemente un sensor de 1″, con un objetivo que cubre una distancia focal limitada pero con una apertura máxima alta. Si buscas la máxima versatilidad, deberías buscar la cámara puente con la mejor relación de longitud focal, desde 24mm hasta al menos 400mm o 600mm.

En cuanto al rendimiento, el aspecto más importante a tener en cuenta es el sistema de Auto Enfoque. Aquí cada fabricante tiene su propia tecnología, por lo que es mejor centrarse en marcas famosas y conocidas. En cuanto al Auto Enfoque en vídeos, por ejemplo, los mejores fabricantes que producen actualmente cámaras bridge son Sony y Panasonic, que han desarrollado sofisticados algoritmos de Auto Enfoque que permiten enganchar un objeto en movimiento y mantenerlo enfocado mientras se mueve. Especialmente si eres un videomaker este aspecto es esencial a tener en cuenta.

El visor es el segundo elemento a tener en cuenta en lo que se refiere a las prestaciones. De hecho, como hemos visto, un visor electrónico de baja calidad afectará negativamente a la experiencia de disparo, mostrándole imágenes con un retraso o generando retraso cuando mueva la cámara rápidamente de un lado a otro. Algunos modelos pueden no tener ni siquiera un visor, aquí depende de ti entender lo importante que es, incluso si la experiencia de la toma cambia considerablemente. Como el visor no se puede cambiar, le recomendamos que preste atención a este aspecto, también revise nuestras revisiones para ver si hay algún problema con el visor electrónico del modelo que ha elegido. Una regla que se puede utilizar para entender la calidad del visor es mirar la marca y el año de producción, de hecho la tecnología está en constante evolución y a menudo los modelos más nuevos tienen un visor electrónico mejor que los anteriores.

Cámara bridge: los mejores modelos

En esta sección encontrarás nuestras guías de compras para ayudarte a elegir la cámara bridge que mejor se adapte a tus necesidades específicas.

