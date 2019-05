Caja PC transparente:nuestra selección de productos

Thermaltake Versa H15

Questo case PC trasparente vanta un fianco finestrato ed un form factor Mini Tower (411 x 198 x 378 mm). Al suo interno vi possono alloggiare schede madre in formato micro-ATX, GPU fino a 315 mm e dissipatori da 155 mm; gli slot d’espansione sono tre da 3,5″/2,5″. Con l’acquisto è inclusa una ventola da 120 mm, ed è possible montarne un massimo di cinque. Infine, di fronte sono presenti due ingressi da 3,5 mm, una porta USB 2.0 ed una 3.0.

Thermaltake Versa H15 offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, risultando dunque perfetto per chi cerca una soluzione compatta ma meritevole. Contrariamente alle soluzioni più low-cost, che spesso sono costruite usando materiali leggeri e dunque non son molto robusti, Versa H15 è sufficientemente solido e dunque ben si sposa per custodire al suo interno in sicurezza le varie componenti hardware. In aggiunta, la presenza di una buona quantità di slot 3,5″/2,5″ per la categoria ed il fianco finestrato donano al case sia buone possibilità d’espansioni future, sia un look nettamente più meritevole dei semplici case business.