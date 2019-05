Bombilla WiFi: las propuestas para cada presupuesto

LIFX

Pasemos ahora a ver unas bombillas WiFi de excelente calidad, que interactúan con muchos ecosistemas domóticos y que, a diferencia de las anteriores, son en realidad bombillas WiFi, basadas en el mismo protocolo con el que conectamos nuestros PCs, tabletas y smartphones.

LIFX ofrece varios tipos de bombilla WiFI con casquillo E27, con características especiales. Las bombillas LIFX Mini ofrecen alrededor de 800 lúmenes de flujo luminoso, para un consumo de 9 vatios. La calidad es buena, e incluso aquí estamos delante de tres versiones, la clásica White, la Day & Dusk, luego con temperatura de color variable, y finalmente la Multicolor, tipo RGB.

También existe una versión de bombilla WiFi LIFX más potente, también con casquillo E27, que se presenta únicamente en versión RGB, pero que ofrece un mayor flujo luminoso, igual a 1100 lúmenes, para un consumo de unos 11 vatios. Esto es significativamente más alto que el flujo luminoso promedio de las bombillas E27 de este tipo, que casi siempre son de alrededor de 800 lúmenes o menos. Por último, encontramos LIFX+, la bombilla WiFi más particular, gracias a sus características adicionales en comparación con las bombillas WiFi más potentes de la marca. LIFX+ no añade nada en la parte frontal de la luz visible, pero, como opción adicional, es capaz de emitir luz infrarroja. ¿Para qué es eso? Simplemente para ayudar al trabajo de las cámaras de vigilancia durante la noche. Por supuesto, todas las cámaras ya tienen emisores de luz IR para ver en la oscuridad, pero a menudo, ya más de 3-4 metros, esta luz se vuelve muy tenue. Con LIFX+, puede iluminar mejor una habitación grande con luz infrarroja por la noche. El ojo humano no verá absolutamente nada, pero tus cámaras verán mucho mejor.

La aplicación de gestión de bombillas LIFX está muy bien hecha y ofrece varias funciones para la gestión y automatización de la iluminación. También puedes utilizar tu smartphone como micrófono para dejar que las luces se enciendan a tiempo de música. Lo más importante, sin embargo, es la integración con ecosistemas para hogares inteligentes, y aquí nos encontramos con un producto que tiene poco y nada que envidiar a Philips Hue, porque se integra con Alexa, Google y Apple HomeKit, así como con IFTTT y sistemas específicos de algunas marcas. Además, si no estás interesado en utilizar una amplia gama de luminarias y accesorios, con estas bombillas -aunque no sean de precio trivial- ahorrarás en el bridge, porque no es absolutamente necesario: las bombillas se conectan directamente a tu red Wi-Fi.