Batería externa Tipo C: al descubrimiento de los powerbank del futuro

Batería externa Tipo C: cuál comprar

Apuesto a que tienes un dispositivo que tiene un puerto USB de tipo C y, si quieres llevar algo de energía contigo, estás buscando una batería externa tipo C. Si es así, no te preocupes: las cosas son confusas, pero en realidad cualquier batería externa equipada con puertos USB tradicionales (Tipo A) puede cargar de forma segura tu smartphone o tableta, siempre y cuando tengas un cable USB Tipo A / USB Tipo C adecuado. En la mayoría de los casos, se suministra directamente con el producto, para facilitar la máxima compatibilidad.

Si ya dispones de un cable normal de tipo A / tipo C, puedes concluir esta lectura consultando nuestra guía general dedicada a la búsqueda de la mejor batería externa, teniendo cuidado quizás de optar por un modelo equipado con Quick Charge 3.0 si dispone de un dispositivo muy reciente. Si simplemente tienes un cable doble Tipo C, le invitamos a comprar un cable Tipo A / Tipo C como este, teniendo en cuenta que si eliges uno de los productos listados a continuación, ya encontrarás el producto en el paquete. Si no estás convencido, sólo tienes que echar un vistazo a nuestra guía citada un poco más arriba: equipado con el cable adecuado, como ya se ha mencionado, puedes utilizar cualquier batería externa.

De lo contrario, si estás buscando una batería externa de tipo C para cargar tu portátil, debes continuar esta lectura. Sí, porque estos son los productos que son difíciles de encontrar: los bancos de energía que tienen un puerto tipo C con 5 voltios / 3 amperios de potencia de salida son realmente muy pocos, y se pueden contar con los dedos de una mano. Aunque en Amazon y en otras tiendas está indicada para diversos productos la compatibilidad con MacBooks, Chromebook Pixel y todos aquellos Ultrabooks equipados con este tipo de puerto, son muy pocos los bancos de energía que alcanzan este perfil específico, capaz de alimentar un portátil. De hecho, muchos otros, aunque siguen siendo del tipo C, no alcanzan los 3 amperios a 5 voltios, lo que hace que sea una pesadilla el tiempo de carga utilizado para refrescar tu batería en movimiento. A continuación te indicaremos con precisión los mejores modelos de batería externa tipo C.

Los modelos, como se ha dicho, son pocos. Te mostraremos sólo lo mejor, es decir, aquellos que sacan el máximo partido al puerto tipo C, ofreciendo una buena eficiencia, la máxima velocidad de recarga del mercado actual y fiabilidad.