Batería externa para tablet: cuál elegir y cómo

Batería externa para tablet: cuál comprar

Recargar una tableta es definitivamente una tarea desafiante, ya que generalmente incluso los modelos más pequeños, tal vez de 8″, están equipados con un módulo de aproximadamente 6000 mah. Comencemos diciendo que considerar la batería externa que normalmente se utiliza para un smartphone como un compañero válido para recargar incluso una tableta es a menudo erróneo. Sí, porque si has ahorrado dinero comprando un modelo que no puede alcanzar los 2,4 Amperios, la intensidad actual que se utiliza normalmente para todas las tabletas, entonces el tiempo de carga podría alcanzar cifras realmente inhumanas, no consideradas adecuadas – no es posible pensar que te llevaría de 6 a 8 horas para recargar un iPad. Así que aquí tenemos una consideración importante: si ya has elegido un producto de pequeña capacidad en nuestra guía para comprar la mejor batería externa, entonces probablemente tendrás que comprar una segunda para tu tableta. Si has comprado uno de mediana o gran capacidad, que soporta una salida de al menos 2,4 Amperios, entonces también puedes conformarte con lo que ya tienes. También ten en cuenta la tecnología Quick Charge 3.0, soportada por algunas tabletas para una carga más rápida y también por algunas baterías externas para tabletas.

Muy implícito, pero es correcto señalar, es precisamente la capacidad: de una batería externa de 10000 mah nunca obtendrás dos recargas de un iPad o una tableta de 10″ porque a menudo tienen baterías muy grandes dentro, a partir de 7000 mah. Por lo tanto, en esta guía, optaremos por la selección de productos sólo de gran capacidad, excepto por un modelo más barato que puede satisfacer tus necesidades si realmente no quieres gastar demasiado y llevar contigo un producto voluminoso. El tamaño es otra cosa a tener en cuenta a la hora de cargar una tableta: una batería externa para tablet es grande, ya que tiene muchas celdas para llevar una gran cantidad de carga en movimiento. Pues, encuentra una mochila, un bolso o un espacio en la guantera de tu auto y averigua qué modelos elegir.