Batería externa para portátil: cómo elegir una

Batería externa para portátil: cuál comprar

¿Qué tan aburridos son estos portátiles que, con sistemas operativos pesados como Windows o MacOS, se descargan fácilmente? Es normal, por desgracia, pero nuestra vida se está moviendo cada vez más hacia el uso en movilidad, y no tener un portátil con una batería de nueva generación capaz de alcanzar las 10-12 horas de uso nos impide salir por la mañana con nuestro PC con la certeza de que llegaremos hasta a final del día. Desafortunadamente, incluso los portátiles con la mejor duración de la batería con el tiempo sufren el deterioro de las celdas internas de la batería, también debido a los programas que requieren mucha energía – como Google Chrome, que funcionan prácticamente todo el día en todos los PCs.

La sustitución de la batería interna del portátil a menudo no es la solución correcta, ya que el problema es el consumo excesivo de energía, no los módulos de batería del portátil. Así que aquí está la necesidad de un dispositivo externo e independiente para cargar tu PC cuando tienes la necesidad de no pensar en encontrar una toma de corriente – podría ocurrir en alguna clase universitaria, en el transporte, durante una feria comercial y cosas por el estilo. Pero, ¿dónde se puede encontrar una batería externa para portátil?

Empecemos con una explicación que parte de un límite técnico: para ser recargado en movimiento, un portátil necesita tener el estándar USB Type-C y utilizarlo para la alimentación. Sí, porque sólo los ordenadores portátiles que han llegado a la necesidad de tener una entrada de 5 voltios y 3 amperios pueden ser alimentados por una batería externa: para todos los demás es necesario tener diferentes soluciones, como transformadores de coche o baterías chinas muy poco fiables, porque la energía eléctrica requerida por los ordenadores portátiles producidos hasta hace unos meses es demasiado alta.

¿Tienes un MacBook, MacBook Pro, Chromebook Pixel o cualquier otro portátil (o una tableta grande con un teclado que tenga una entrada de tipo C) y quieres saber cómo alimentarlo directamente en cualquier momento y lejos de un enchufe? Genial, estás en el lugar correcto; te saldrás con la tuya con unos pocos euros. Para todos los demás portátiles, existen pequeñas alternativas, no muy baratas, pero adecuadas para aquellos que realmente no pueden evitar tener su propio portátil o, en general, una verdadera toma de corriente portátil a la que conectar fuentes de alimentación, múltiples tomas de corriente y, en consecuencia, lo que desee, incluso electrodomésticos y cosas por el estilo, si lo necesita.

No hay muchos modelos en la categoría batería externa para portátil en el mercado. te mostraremos sólo lo mejor, es decir, aquellos que utilizan al máximo el puerto tipo C o el enchufe, ofreciendo una buena eficiencia, la máxima velocidad de recarga que existe actualmente en el mercado y fiabilidad. No te lances a la compra de cualquier cargador portátil, ya que son pocos los que pueden mantener seriamente encendido y recargado un dispositivo USB Type-C.