Batería externa Nintendo Switch: las mejores baterías para tu consola

Vinsic batteria esterna da 20000 mAh

Non solo maggiore capacità, ma anche più possibilità di connessione per la batteria esterna proposta da Vinsic. In questo caso si parla di una capacità di 20000 mAh, ma anche di dimensioni leggermente più ingombranti. Rispetto al prodotto precedente, infatti, la larghezza di quasi 10 cm comporta qualche difficoltà per essere riposto comodamente in tasca, tuttavia le dimensioni sono anche giustificate dalle maggiori possibilità di input ed output.

La Vinsic, infatti, presenta due possibilità di input tramite Micro USB o Type-C e tre output con USB standard, USB con Quick Charge 3.0 e, naturalmente, sempre tramite Type-C. Lo schermo digitale posto direttamente a fianco delle porte, inoltre, permette di monitorare costantemente la capacità rimasta nel powerbank con un semplice sfioramento. In questo caso, tuttavia, per poter giocare e ricaricare Nintendo Switch in contemporanea è necessario acquistare separatamente un doppio cavo Type-C, non incluso nella confezione.