Batería externa Lightning: no es imposible

Aukey 20000mah Type-C con Lightning

El nuevo Aukey 20000mah Tipo C (modelo PB-Y14), que llegó al mercado a finales de 2017, es definitivamente una de las (si no la primera) baterías externas Lightning más fáciles para acompañar a un smartphone, superponiendo los dos productos. Además de la conveniencia, sin embargo, este banco de energía de 20000 mAh, capaz de cargar ocho veces un iPhone no Plus y cerca de seis veces un iPhone Plus, tiene un número de puertos realmente desarmantes. Las dimensiones totales de esta batería externa Lightning no son lo mejor, pero está bien.

De hecho, a lo largo del borde superior corto y sólo un poco ‘en el borde adyacente ancho, hay hasta seis conectores: tres son clásicos USB Tipo A, uno es USB Tipo C, uno es Lightning y el último, en el borde, es micro USB. En la práctica, existen prácticamente todas las puertas disponibles en el mercado en este momento, al menos en lo que se refiere a la recarga. ¡Wow!

Los USB pueden utilizarse para conectar todo tipo de cables, mientras que el Tipo C sirve como puerto para cargar la nueva generación de productos. Este último puede actuar como entrada y salida, mientras que Lightning y micro USB sólo se utilizan para cargar la batería como entrada.

Es interesante hacer dos consideraciones sobre la potencia de salida: los USBs empujan hasta 2,4 Amperios, mientras que el Tipo C despega hasta 5 Voltios / 3 Amperios, ideal para cargar todos los periféricos más “intensivos en energía”. Sin embargo, la entrada también cambia: aunque es conveniente, el Lightning one viaja a 1.5 Amps, el micro USB a 2 Amps, y el Type-C a 3 Amps, con un tiempo de carga de 10 horas.