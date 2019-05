Batería externa 10000mAh: cuál elegir y cómo explotarla al máximo

iWalk UBC10000A Qi wireless

Cerramos nuestra colección con una batería externa de 10000mAh con un producto muy especial: iWalk UBC10000A Qi wireless. ¿De qué se trata esto? No es un campeón en capacidad máxima, no es el powerbank con el que recargar a muy alta velocidad tus dispositivos, no es ni siquiera el más pequeño ni el más llamativo: simplemente está equipado con carga inalámbrica. Así es, el UBC10000A de iWalk, una marca cada vez más creciente en la industria, es una batería externa de 10000mAh (efectivos aproximadamente la mitad) que, aunque no es muy estéticamente reconocible y dura mucho menos de lo que se podría esperar, tiene una placa interna muy grande que le permite recargar los dispositivos equipados con standard wireless Qi sin extraer ningún cable.

Sí, lo has entendido bien: sólo tienes que apoyarle encima tu smartphone de gama alta compatible con la tecnología, pulsar el botón y dejarlo todo en una superficie. La salida es obviamente de 1 Amperio, por lo que tardará más tiempo en cargarse, pero si tienes prisa o estás en movimiento no temas, porque en la parte superior todavía hay tres puertos: dos puertos USB clásicos, uno de los cuales es de color naranja y tiene certificado QC 3.0 estándar, y un USB Type-C con soporte de Power Delivery, capaz de entregar entrada y salida de hasta 18 Watts. LA Walk UBC10000A es ideal para cargar rapidamente cuando no dispongas de mucho tiempo, o para buscar la máxima tecnología de carga rápida en tu smartphone; en este caso, como con todos los productos, necesitas usar un doble cable Type-C que no está incluido.

La salida máxima por puerto es de 2,4 Amperios, pero cambia claramente la potencia de salida como se mencionó anteriormente. Las dimensiones son muy similares a las de un smartphone medio: 14,75 x 7,5 x 2 cm, por cada 238 gramos de peso. Se suministra con un cable USB-C y poco más. N.B.: La carga inalámbrica también se produce cuando el teléfono está colocado en oblicuo, y no estrictamente colocado siguiendo a la longitud de la batería externa.