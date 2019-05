Base Nintendo Switch: nuestra guía de compras

Lamicall Soporte Nintendo Switch

La entrada de Nintendo en un mercado híbrido a medio camino entre consola y móvil también ha implicado que las empresas relacionadas principalmente con el mundo de los teléfonos móviles y de las tabletas se interesara en este sector. Lamicall es una de ellas: especializada en el mundo de la telefonía, su base Nintendo Switch es un ejemplo del interés mostrado por el sector. Fabricado en aleación de aluminio y soportes de goma, este producto también tiene la misma plegabilidad que el anterior, pero ofrece materiales más resistentes y elegantes, por muy subjetivo que sea el diseño. Gracias a su articulación no tiene límite en las posiciones en las que se puede fijar, para permitir elegir la mejor vista, y también se puede utilizar para teléfonos y tabletas que no estén específicamente relacionados con las características de la consola. Sólida y con un diseño particular, ofrece mucho y es muy versátil.