Auriculares es la colección de guías de compras diseñada para aquellos que buscan audífonos para la reproducción de sonido. En esta colección encontrarás, de hecho, varias guías y consejos diseñados específicamente para un propósito: ayudarte a elegir entre los mejores audífonos del mercado los que mejor se adapten a tus necesidades específicas.

El universo de los accesorios es realmente vasto. Demasiado grande, especialmente a los ojos de un usuario menos experimentado que por primera vez se enfrenta a una compra de este tipo. Hoy en día, de hecho, hay accesorios diseñados y fabricados para diferentes categorías de usuarios con sus respectivos destinos de uso y cuando se trata de auriculares la cosa se vuelve aún más complicada. Sobre esta base hemos decidido desarrollar una serie de guías de compras, con el fin de ayudarte en tu trabajo de selección.

Para desarrollar estas guías, nuestra redacción ha examinado uno a uno los modelos de las principales marcas, seleccionando las mejores y ubicándolas en sus categorías de pertenencia. Para ello, hemos recurrido exclusivamente a los mejores sitios de comercio electrónico disponibles en España- uno entre todos, Amazon – dándote la oportunidad de tener siempre los mejores precios en los productos que verás aparecer en nuestros artículos. La relación calidad/precio es importante para nosotros, y pensamos que es indudablemente lo mismo para todos aquellos que leen esta página y que se enfrentan a una compra. Cuando estás a punto de hacer una compra de este tipo, nuestro consejo es que tengas visión de futuro. Si gastas algo más a menudo, obtendrás un producto más duradero, pero también con un equipo adicional, lo que aumenta enormemente el disfrute de la experiencia de juego. En este sentido, garantizamos nuestro compromiso de ofrecerte los mejores precios disponibles en la red, con el objetivo de facilitarte la compra y de disfrutar plenamente de la mejor relación calidad/precio de los productos seleccionados por nosotros.

Todos los artículos son constantemente monitoreados por nuestro equipo y actualizados mensualmente con el fin de ofrecerte una visión constantemente actualizada de los mejores auriculares del mercado. En nuestras guías siempre encontrarás productos válidos, a menudo de última generación, con las mejores soluciones disponibles en el mercado. Ponemos mucho cuidado en garantizarte sólo lo mejor, para que puedas estar seguro de que comprar un producto que aparece en nuestras guías de compra no te decepcionará. Para más detalles sobre cómo hacemos nuestras guías, te remitimos a la página de cómo trabajamos.

Última actualización de Mayo 2019.

Los factores a considerar

Elegir un par de auriculares parece algo a primera vista muy fácil, pero no lo es. Esto se debe a que hay muchos tipos, y también están asociados con innumerables tecnologías diferentes para el rendimiento en diversas circunstancias. Desde los modelos más pequeños hasta los más invasivos, con o sin reducción de sonido, abiertos o cerrados…. ¡hay algo para todos!

Pero la cosa nos deja un poco confundidos: ¿por dónde empezamos? No te preocupes, porque has venido al lugar correcto. Hacer más categorizaciones, aunque pueda parecer confuso, no es en absoluto erróneo. Es, de hecho, un accesorio presente en el mercado desde hace años, y hay muchos objetivos en los que han encontrado espacio: basta pensar en situaciones tan específicas como las de los centros de llamadas o la comunicación durante las sesiones de juego, durante los podcasts , etc.

Así que si vas a tener que comprar un par de auriculares, ¿por dónde empiezas a pensar? En primer lugar, podemos decir con seguridad que no existe un único par para todos los usos más dispares. La razón es que no todos los audífonos se adaptan físicamente a todas las actividades. En la elección de los mejores auriculares distinguimos por lo tanto varios tipos de criterios de elección , justo por esta razón.

Auriculares por form factor

El primer criterio es el factor de forma. El factor de forma es el formato utilizado por los audífonos que se van a llevar. Desde hace siempre, los formatos principales son tres: in-ear (o intrauricular), on-ear (o suprauricular) y over-ear (circumaural). Este es básicamente el método en el que se colocan los driver internos de los auriculares y se relacionan con los pabellones de los oídos.

¿Qué cambia en la práctica? Definitivamente las actividades que se llevan a cabo mientras las llevas puestas. Por ejemplo, con un par de over-ear de estudio no es el caso de entrenarte en el gimnasio (por ejemplo, se caen), mientras que con un par de in-ear, no puedes pensar en mezclar música profesionalmente para una noche como DJ. Además de las simples razones de practicidad, podemos distinguir diferentes casos: por ejemplo, hay quienes pueden preferir un enfoque menos invasivo de la escucha, con auriculares no demasiado internos, aunque hay que decir que ser un prejuicioso de un formato predeterminado, quizás sobre la base de sus propias experiencias con modelos poco confortables, representa uno de los errores más frecuentes por los usuarios. Sin embargo, además de las categorías clásicas de factores de forma, hay que añadir que con el tiempo se han creado pequeñas y grandes “variantes”. Por ejemplo, en los últimos años, los auriculares intraauriculares “totalmente inalámbricos” se han hecho camino, y son completamente independientes entre sí gracias a un sistema de puente Bluetooth. Aunque son de oído, es evidente que se trata de un producto diferente de los productos de cable clásicos.

Sección guías en desarrollo…

¿Auriculares inalámbricos o con cable?

Así que llegamos a otra distinción clásica crucial cuando se trata de auriculares: ¿mejor con cable, centrándonos en un alto rendimiento puro, o sin cable, para eliminar el desorden y tal vez el ruido de fondo? Incluso en este caso no se puede responder con precisión, ya que es la bondad de los productos lo que hace la categoría, pero ya saber de manera convencida si prefieres uno u otro tipo ayuda mucho en el proceso de exclusión o selección de los modelos. Y en todo esto, ¿qué pasa con los viejos y queridos auriculares?

Sección guías en desarrollo…

Auriculares por gama de precio

Esta sección de nuestra colección está dedicada a aquellos que en la compra de un par de auriculares están influenciados por el factor precio. Desde el más barato hasta el más caro, sólo tienes que elegir un rango de precios para encontrar algo que se adapte a tus necesidades.

Sin embargo, ten cuidado: no escojas apresuradamente para no pedir demasiado de los modelos económicos, ni busques un lujo exagerado cuando esto no sea realmente necesario.

Espacio a las marcas

Si ya tienes en mente una marca específica o quieres consultar los mejores modelos de una marca, en esta sección encontrarás guías de compras dedicadas a la gama de productos de las marcas más importantes.

Categorías de empleo

El mundo de los auriculares es tan vasto que, dependiendo de la finalidad para la que se desee comprar un par de auriculares, se puede identificar la mejor solución en una marca específica o en una categoría particular de auriculares. Es por eso que en esta sección hemos recopilado las guías de compras dedicadas a sugerir la mejor solución para áreas específicas de uso.

Como no existe un modelo que se adapte a todas las circunstancias, es importante identificar los usos clásicos: ¿necesitas un par de auriculares para entrenar? Hay modelos específicos en los que centrarse. ¿Necesitas un par para el estudio? ¿De DJ? ¿Para tocar un instrumento? Un discurso completamente análogo. Por esta razón hemos elegido dirigirte a todas las diferentes áreas con guías dedicadas.

Auriculares para el gaming

Los auriculares no son sólo una cuestión de tecnología. Una de las áreas de uso más buscadas es, sin duda, la relacionada con los juegos. Un buen par de auriculares es esencial para mejorar tu experiencia de juego. Independientemente de la plataforma de juego que utilices, en esta sección encontrarás varias guías de compras diseñadas para ayudarte en este tema.