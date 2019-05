Auriculares Xbox One: la selección de los mejores para la consola de Microsoft

Auriculares Xbox One: cuáles comprar

Aunque diseñados con una óptica orientada al PC, los principios que hemos subrayado en nuestro artículo sobre los mejores auriculares para el gaming son igualmente útiles para determinar cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta en un par de auriculares Xbox One. La única pequeña diferencia que me gustaría destacar es que la naturaleza principalmente comunicativa de estos dispositivos es aún más acentuada en el contexto de la consola, ya que comúnmente estas plataformas de juego se utilizan con un televisor ya equipado con altavoces integrados y -en consecuencia- en un contexto en el que rara vez se requieren auriculares como fuente primaria de audio.

La comodidad

Dicho esto, si vas a mejorar la experiencia del sonido sin comprar altavoces (o simplemente mejorar la calidad de tu voz en el chat de voz), resumiremos brevemente los tres aspectos clave a tener en cuenta en cualquier posibles auriculares Xbox One, ante todo y sobre todo la comodidad. Dado que estos productos están diseñados para permanecer en la cabeza durante largos periodos de tiempo, es de suma importancia asegurarse de que el diseño y los materiales sean adecuados para minimizar el estrés, la sudoración y el sobrecalentamiento.

El micrófono (y los altavoz)

Inmediatamente después de evaluar la conveniencia de los auriculares Xbox One en cuestión, debemos pasar claramente a analizar la calidad del micrófono, que es la característica que hace que un par de auriculares sean de gaming y cuya presencia es esencial. Un buen micrófono, de hecho, es imprescindible para justificar el gasto y distinguir un producto de gama baja de otro más meritorio, resultando paradójicamente un factor aún más decisivo que la calidad de los driver (es decir, los altavoces) o la presencia o ausencia de características como el sonido envolvente. Este aspecto puede parecer contraintuitivo, pero al final, para el juego, el soporte de sonido envolvente no es necesario en absoluto, ya que incluso en un contexto estéreo es absolutamente posible distinguir muy bien la direccionalidad del sonido.

En caso de que no creas esta afirmación y necesites pruebas “escuchables”, te invitamos a usar un par de auriculares (independientemente de su calidad) y a reproducir este breve vídeo de un minuto de duración. Cierra los ojos y trata de escuchar con una mentalidad espacial de dónde provienen los sonidos, y entenderás por qué el sonido envolvente no es esencial en los auriculares Xbox One.

La importancia de la validez del micrófono en comparación con la de los altavoces, además, se acentúa aún más por el hecho de que el audio de un par de auriculares para el juego nunca será comparable con los niveles alcanzados con un conjunto de auriculares para juegos que no son de gama alta, porque de lo contrario los precios serían menos permisivos. Seamos claros, esto no significa que un auricular no pueda tener un buen rendimiento de sonido, lo que quiero decir es que no se puede esperar una calidad de sonido fenomenal de un par de auriculares Xbox One y, en general, de los auriculares para juegos, justamente porque no están diseñados tanto para escuchar como para comunicarse.

¿Es mejor con o sin cables?

La última pregunta a aclarar es si deseas optar por un auricular inalámbrico o con cable . Personalmente, creo que un auricular inalámbrico -aunque la ausencia de un cable puede parecer más práctico- rara vez justifica el mayor gasto. Mientras que estos productos ofrecen más libertad de movimiento, también limitan severamente la energía de la batería del usuario, creando situaciones no exactamente convenientes si se quedan sin energía. Además, la relación precio/prestaciones non es óptima debido a la inferioridad general de las especificaciones técnicas en relación con el precio.

La decisión final, sin embargo, depende enteramente de tus preferencias y del tipo de configuración que tengas. Hay jugadores que prefieren los auriculares inalámbricos aunque estén a un metro de la consola, así que no tienes que preocuparte por el cable. Sin embargo, hay personas que nunca quieren tener que preocuparse por recargar la batería, por lo que quieren soluciones con cable a toda costa. Conceptualmente, la regla debería ser “si estás cerca, ve por el cableado”, pero nuestra sugerencia es elegir lo que prefieras.

A continuación ofrecemos una selección de productos para ambos tipos de usuarios, pero primero una recomendación final para los propietarios de una Xbox One de primera generación: la consola no soporta Bluetooth, así que evita comprar auriculares que se conecten de esa manera, y los primeros controladores no tienen una entrada de 3,5 mm por lo que si este es tu caso te sugerimos que compres el adaptador para auriculares que se muestra a continuación o -como alternativa- un controlador diferente para Xbox One.