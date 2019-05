Auriculares Sennheiser gaming: las mejores soluciones del mercado

La validez de los driver (o altavoces) también es muy importante de considerar, aunque menos de lo que se requiere para el micrófono. En el campo de los videojuegos, de hecho, la percepción de los sonidos es importante, pero tener un nivel de calidad estratosférica es cualquier cosa menos esencial. La direccionalidad es el punto crítico, y como tanto los productos estéreo como los de sonido envolvente pueden ser muy útiles para este propósito. El peso que se le dará a la calidad de audio de los altavoces depende completamente del orden de prioridad del usuario individual , y exactamente como se menciona para los micrófonos, cuando se trata de los audífonos Sennheiser gaming con altavoces por debajo del promedio no existen.

Tener un micrófono que pueda recibir bien nuestra voz, sin percibir perturbaciones ambientales no deseadas, es de suma importancia. Al final, de hecho, lo que más distingue a todas las soluciones de juego de las tradicionales es la presencia del micrófono. Bueno, Sennheiser siempre cuenta con micrófonos por encima del promedio, con excelentes especificaciones y a menudo con características adicionales muy útiles como la cancelación activa de sonidos de fondo.

Sennheiser es sin duda una de las empresas más respetadas en cuanto a las especificaciones técnicas de tus driver o micrófonos, pero si hablamos de audífonos para gaming, hay un punto en el que desafortunadamente no todos los modelos son satisfactorios, y es el confort. No malinterpretes mis palabras, hay modelos de esta marca que son cómodos y fáciles de recomendar, y nosotros los recomendamos altamente. Sin embargo, en nuestra opinión, los auriculares gaming Sennheiser, como el GSP 500 y el GSP 600 , que a menudo se destacan como los “tops”, tienen un agarre demasiado estrecho en la diadema, se agarran demasiado a la cabeza y, lamentablemente, no ofrecen un nivel suficiente de comodidad . Por esta razón, por lo tanto, no encontrarás estos modelos en nuestros artículos, aunque cuentan con unas especificaciones de audio notables.

Este término cubre todos los componentes de los auriculares en cuestión que afectan a la comodidad. Las características base para identificar refieren principalmente a dos áreas: los pabellones y la diadema. La forma, el tamaño, los materiales de revestimiento y el nivel de acolchado juegan un papel clave para asegurar que la cabeza no se canse. Los auriculares para juegos son periféricos que también se usan durante muchas horas consecutivas, por lo que es de vital importancia determinar el nivel de comodidad antes de realizar una compra.

Una cosa que necesita ser especificada desde el principio para entender la razón por la cual seleccionamos (o no seleccionamos) los diferentes modelos de auriculares Sennheiser gaming que encontrarás más adelante es simple. Por orden de importancia de los aspectos que más caracterizan a los auriculares gaming, encontramos el confort, el micrófono y los altavoces.

El confort es bueno, con pabellones muy grandes y aunque no tienen un acolchado especialmente grueso, siguen siendo cómodos. El revestimiento está hecha de cuero suave, que se adapta perfectamente al diseño cerrado de los auriculares, mientras que la diadema ajustable sigue un enfoque más aireado al estar hecha de tejido bien acolchado. En este sentido, por tanto, aunque no son mejores que el Cloud II, son más que respetables. Por último, la experiencia de audio también es buena y el modelo GSP 350 cuenta con soporte de sonido envolvente virtual 7.1.

El GSP 300 de Sennheiser y su equivalente de surround virtual, el GSP 350, se comparan a menudo con uno de los modelos de mayor éxito comercial de los últimos años: Kingston HyperX Cloud II. El rango de precios es similar, y ambos tienen sus puntos fuertes. Estos modelos de Sennheiser destacan por la asombrosa calidad del micrófono, que en nuestra opinión es uno de los mejores de su clase, si no hasta el mejor. Perfecto, entonces, para aquellos que quieren un micrófono de una calidad asombrosa.

Ambos modelos de auriculares Sennheiser gaming están cableados; el GSP 300 tiene un conector de 3.5mm, mientras que el GPS 350 utiliza una salida USB 2.0 y soporta surround virtual 7.1 . Los parlantes son en ambos casos de 50 mm , tienen una impedancia de 19 ohmios y una respuesta de frecuencia de 15 Hz – 26 KHz. Finalmente, el micrófono es sensible a -41 dB y tiene un rango de 10 Hz – 15 KHz.

Sennheiser GAME ONE Estos audífonos para juegos con cable de Sennheiser adoptan una toma de 3,5 mm. Los parlantes son de 50 mm, y tienen una impedancia de 50 ohmios con una respuesta de frecuencia de 15 Hz – 28 KHz. Finalmente, el micrófono tiene una sensibilidad de -38 dB y un rango de 50 Hz – 16 KHz. Disponibles en blanco y negro, los Sennheiser GAME ONE son, en nuestra opinión, los auriculares de esta marca que más merecen tu atención en la gama alta. El equilibrio entre el confort, la calidad del micrófono y el rendimiento del altavoz es realmente notable, a diferencia de los modelos GAME ZERO o GSP 500/600. En el primer caso, de hecho, los altavoces son mucho más equilibrados, con un rendimiento equilibrado de bajos/medios/altos. Para el GSP, sin embargo, la superioridad se debe enteramente a la comodidad, que en el caso de Sennheiser GAME ONE es mucho mayor. La comodidad es realmente excelente, sobre todo gracias al uso de un recubrimiento de terciopelo extremadamente suave, bien acolchado y transpirable tanto para los auriculares como para la diadema. Por lo tanto, estamos hablando del modelo de Sennheiser más cómodo que existe. Sin embargo, si en esta ocasión varios fabricantes pueden competir, muy pocos pueden igualar el increíble micrófono. La calidad de la grabación es realmente magnífica, y con la combinación del excelente sistema de cancelación de sonidos ambientales conduce a un resultado realmente digno de un producto de primera calidad.

