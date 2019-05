Auriculares Nintendo Switch: nuestra guía de compras

Auriculares Nintendo Switch: auriculares cableados

En esta sección nos referiremos tanto a los auriculares específicos de la consola como a los auriculares generales que ofrecen una gran experiencia. Si quieres explorar una lista de buenos auriculares que no son específicos para Nintendo Switch, te remitimos a nuestro artículo general sobre los mejores auriculares gaming, y recuerda que Nintendo Switch no incluye el chat de voz integrado: la compañía japonesa prefirió crear una aplicación separada para teléfonos móviles, por lo que no hay necesidad de apuntar a auriculares que incluyan micrófono.