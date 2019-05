Auriculares Jabra: descubre las propuestas de la empresa Danesa

Jabra Elite 25e

Los Jabra Elite 25e son uno de los últimos auriculares Jabra, con licencia 2017. Presentados oficialmente en la IFA 2017, no son más que unos auriculares inalámbricos con banda de sujeción y cableados – unidos por un cable – para acompañar a las personas que no quieren un aparato llamativo, pesado y engorroso durante el día. Son in-ear, acompañadas de un soporte rígido para el cuello que permite llevarlas durante todo el día sin problemas y sin necesidad de tenerlas siempre activas.

Ideales para quien necesita hablar mucho, tiene unos drivers internos de 10 mm, también buenos para la escucha de música y enfatizado por la app de Jabra. La reproducción audio depende de un módulo Bluetooth 4.1, obviamente, compativle con las ediciones anteriores. Pero, ¿tenemos que excluir su uso durante sesiones de deporte no intensas? No, aunque no poseen alguna certificación particular, Su autonomía es récord: hasta 18 horas de reproducción audio; nunca he visto nada igual en un auricular como éste.

El peso es de 48 gramos, y el precio es bastante razonable. ¿Qué estás esperando? Son ideales para aquellos que no tienen demasiadas exigencias y quieren unos auriculares Jabra cómodos que siempre llegan al final del día. La misma línea también para los Halo Free, un modelo “sin diadema” un poco más antiguo que ha sido prácticamente sustituido por el nuevo Elite 25e. Elegirlos ciertamente significa tener un producto con un diseño menos profesional y ciertamente con una menor autonomía, pero podría ser interesante agarrarlos a un precio muy reducido.