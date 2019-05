Auriculares inalámbricos Xbox One: cómo y cuales elegir

Turtle Beach Stealth 600/700

Estos auriculares inalámbricos Xbox One tienen auriculares acolchados de tela, un micrófono omnidireccional y 15 horas de duración de la batería.

Si buscas una solución inalámbrica de calidad pero no quieres gastar mucho dinero, Turtle Beach Stealth 600 es sin duda el mejor par de auriculares inalámbricos Xbox One por menos de 100€. El producto está bien diseñado a nivel ergonómico, satisfaciendo incluso a aquellos que usan gafas gracias al sistema ProSpecs propietario de Turtle Beach, y además es relativamente ligero (sólo 290 gr). El micrófono es muy bueno (aunque no unidireccional) y existe la posibilidad de ajustar por separado el volumen del canal de voz y el del juego.

Por último, los parlantes son de 50 mm de tamaño, tienen una respuesta de frecuencia de 20 Hz – 20 KHz y son totalmente compatibles con el sonido surround Windows Sonic. Un producto excelente, por lo tanto, también disponible en la variante Turtle Beach Stealth 700 que es relativamente similar si no es para la tapicería de cuero (en lugar de tela) y la inclusión de la funcionalidad de cancelación de ruido.