Auriculares inalámbricos Nintendo Switch: nuestra guía de compras

Es inútil evitarlo: en la situación actual es imposible emparejar los auriculares bluetooth a Nintendo Switch directamente a través del hardware de la propia consola. La consola no permite esta función, aunque los propios Joy Con son inalámbricos, prefiriendo confiar en esa salida de jack de 3,5 mm que parece estar pasando de moda en el mundo de los teléfonos móviles. Esto no significa que no haya opciones: usando un transmisor bluetooth y las entradas de las tabletas y docks se puede evitar el problema y emparejar los auriculares con la consola, que ahora también es capaz de reconocer los dispositivos de reproducción bluetooth. En esta guía explicaremos cómo hacerlo y sugeriremos los mejores auriculares inalámbricos Nintendo Switch disponibles en el mercado en nuestra opinión.