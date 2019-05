Auriculares gaming Xbox One: los mejores opciones disponibles

Auriculares gaming Xbox One: cuáles comprar

En definitiva, hablar de las especificaciones que hay que analizar cuando se busca un auricular Xbox One es proponer lo que ya se ha dicho en nuestro artículo dedicado a los mejores auriculares gaming. Dicho esto, sin embargo, me gustaría hacer una pequeña aclaración: dado que la mayoría de los jugadores utilizan su consola con un televisor, entonces con un dispositivo con altavoces integrados, los auriculares gaming Xbox One tienen una naturaleza puramente comunicativa, incluso más de lo que sucede en el PC.

La importancia del micrófono…

De la observación antes mencionada deriva un corolario importante, a saber, que la calidad del micrófono es mucho más importante que la bondad de los drivers, una afirmación que ya es cierta para él, pero que precisamente se vuelve aún más esencial en la consola. Un micrófono puede ser unidireccional (es decir, toma el sonido sólo de una fuente situada linealmente delante de la membrana de grabación) u omnidireccional (graba tanto la voz del usuario como los sonidos ambientales circundantes).

Por lo general, es preferible una opción unidireccional, ya que a menudo y de buen grado garantizan una comunicación relativamente libre de sonidos de fondo, pero también un micrófono omnidireccional – que normalmente implica un menor coste del producto – tiene su razón de ser para algunos reproductores, depende de ti elegir. Otra característica que puede ser útil para algunos usuarios y relativamente inútil para otros es la capacidad de quitar el micrófono, incluso en este caso la elección es totalmente suya, ya que no hay contraindicaciones debido a esta característica.

…y la relativa non-importancia de los speakers

La otra especificación con respecto al audio de un auricular para juegos de Xbox One que podríamos analizar es la validez de los controladores, es decir, los altavoces. No me malinterpretes, asegurarte de que el producto en cuestión es competente es de absoluta importancia, pero la importancia de los drivers está realmente relacionada con el uso de los auriculares. Si deseas que los auriculares sustituyan a los altavoces del televisor, comprueba que la gama de respuesta de frecuencia sea bastante amplia y que el sonido envolvente sea absolutamente razonable, pero esto sólo se aplica en ese caso.

Sin embargo, no te sienta obligado a equiparte con un auricular con sonido envolvente, ya que -como muestra el vídeo siguiente- no es necesario en absoluto para percibir la dirección del sonido. Si quieres probar esta afirmación, ponte unos auriculares y empieza el vídeo; intenta centrarte en la pista de audio, y seguramente serás capaz de percibir la direccionalidad del sonido incluso si es estéreo.

Entonces, ¿qué podemos aprender después de estos hallazgos? La lección más importante a aprender es que, dado el propósito comunicativo, un par de auriculares gaming Xbox One casi nunca ofrecerán una calidad de sonido más alta, excepto para los productos de gama extremadamente alta que están destinados a aquellos que sólo quieren “abandonar” los altavoces.

La comodidad

El último aspecto para confirmar como absolutamente válido en un par de auriculares gaming Xbox One es la comodidad. Si tienes que usarlos potencialmente durante varias horas seguidas, es fundamental que los auriculares y los pabellones y el suporte sean cómodos. No hay mucho que añadir en esta categoría en sí misma, excepto que a medida que suban los precios podemos esperar claramente la presencia de características que mejoran aún más este aspecto: abundantes acolchados, sistemas para satisfacer las necesidades de aquellos que usan gafas y más. Cuantas más características de confort haya, mejor; el único límite, por supuesto, es el presupuesto disponible.

¿Con cable o sin cable?

Una característica que, en cierto modo, está vinculada al lado “confort”, pero que no es esencial, es la conectividad inalámbrica en lugar de la por cable. Personalmente, creo que un par de auriculares inalámbricos rara vez justifican el mayor gasto, ya que la ausencia del cable no viene sin compromiso.

La vida de la batería es definitivamente el factor más limitante, cuando se trata de unos auriculares gaming Xbox One inalámbricos, y puedes imaginar cuánto este problema no se elude de ninguna manera, si no manteniendo el cable de carga siempre conectado…. hecho que negaría, sin embargo, el principal beneficio dado por la compra del producto. Dicho esto, sin embargo, las ventajas de la tecnología inalámbrica son evidentes y tú mismo tendrás que decidir si son suficientes en su caso concreto para justificar un posible “problema” debido a la necesidad de recargar los auriculares (además de un coste general más elevado del producto).

Una última nota dirigida principalmente a los propietarios de la primera generación de Xbox One antes de pasar a nuestra reseña del producto: dado que el bluetooth no es compatible, asegúrate de que no compres auriculares gaming Xbox One que se conecten de esa manera. Además, los controladores en ese sistema no tenían una entrada de 3.5 mm y por lo tanto no pueden usar auriculares con cable… a menos que tengas este accesorio a tu disposición.