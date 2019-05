Auriculares gaming in ear: las soluciones mejores para el gaming

Auriculares gaming in ear: cuál comprar

Como te dijimos anteriormente, los auriculares clásicos para el gaming son normalmente la elección correcta cuando se trata del entorno gaming. La relación precio/calidad audio/calidad del micrófono juega claramente a su favor, y de hecho la mayoría absoluta de los usuarios lo utilizan ahora como una solución de audio principal para su PC gaming. Después de eso, sin embargo, también es importante reconocer que, debido a necesidades especiales, es posible que no veas los auriculares como la mejor opción.

Pues bien, lo primero que hay que hacer es entender si y cuándo es aconsejable una solución in ear en lugar de una clásica. Bueno, la respuesta es simple: conviene comprar auriculares gaming in ear en lugar de auriculares clásicos si (y sólo si) te molestan los auriculares o la diadema de soporte, o si quieres usarlos a diario tanto en casa con tu PC como fuera de casa en tu smartphone o Nintendo Switch. Sin embargo, si ninguno de estos criterios se aplica a ti, te recomendamos encarecidamente que optes por los auriculares clásicos.

Los aspectos relacionados en el confort

La mayor y más obvia diferencia entre los auriculares gaming in ear y los auriculares canónicos viene dada claramente por el factor de forma. Al ser increíblemente más pequeños, ligeros y portátiles, los auriculares son de hecho mucho más fáciles de transportar y menos invasivos cuando se llevan puestos. Ten cuidado, sin embargo, aunque el peso casi cero es un factor extremadamente positivo – como la inexistencia total del fenómeno de sobrecalentamiento de las orejas – todavía hay dos factores importantes que deben evaluarse y que realmente pueden marcar una diferencia.

El primero se refiere al cable, que debe ser necesariamente lo suficientemente largo para tu caso específico (no podemos darte sugerencias, pero menos de 1 metro es imposible de recomendar). Además, aquellos que quieran evitar molestas los enredos podrían buscar soluciones con cables tangle-free, es decir, con materiales y formas menos propensas a este tipo de fenómenos. El punto más crítico a considerar es la comodidad de los auriculares gaming in ear, sin embargo, se refiere a las llamadas almohadillas de goma.

La importancia de las almohadillas de goma

La forma, el tamaño y el material de las almohadillas deben adaptarse perfectamente a la forma de la entrada del canal auditivo. De lo contrario, de hecho, no serán efectivos en cuanto a la ausencia de aislamiento acústico (esencial cuando los altavoces son tan pequeños)y correrás el riesgo de que te caigan los auriculares al más mínimo tirón. Normalmente los mejores productos se suministran con diferentes conjuntos de almohadillas de tamaños variables, con el fin de tratar de satisfacer las posibles necesidades del usuario y resolver este posible problema.

En la producción de cauchos se utilizan principalmente dos materiales, cada uno con sus ventajas y desventajas. Las llamadas “esponjas” tienen notables propiedades de compresión y expansión, por lo que basta con apretarlas, insertarlas en la oreja y se adaptarán discretamente bien a nuestras formas. Por lo tanto, este material es maleable, pero no a todo el mundo le gusta. De hecho, muchas personas prefieren productos con gomas. Es más difícil encontrar uno con el tamaño correcto, que no tenga propiedades similares de expansión/compresión, pero si puedes encontrar una solución con el tamaño perfecto para tu oreja, el nivel de bondad del agarre (y la mayor insonorización) son factores muy apreciables.

Calidad audio

En cuanto a la calidad de sonido de los driver, hay muy poco que decir: los auriculares gaming in ear pueden ofrecer buenos resultados, pero nada sorprendente. A pesar de las limitaciones dadas por su tamaño, que obviamente implica el uso de driver microscópicos cuando se comparan con los de 40 – 60 mm que se encuentran normalmente en los auriculares tradicionales, el rendimiento se puede considerar en su totalidad bueno.

La profundidad de los sonidos, por supuesto, será el aspecto más drásticamente afectado: en pocas palabras, el diámetro del driver es pequeño y por lo tanto no es capaz de generar graves profundos. Los únicos valores realmente importantes a evaluar en un contexto de juego son, por lo tanto, dos: el volumen máximo (o nivel de presión sonora) y el diámetro del driver. Todos los demás aspectos, como la gama de respuesta de frecuencia o la impedancia, tienen menos impacto en el contexto de los juegos para identificar la calidad de los auriculares. Es evidente que tener mejores valores ayuda, pero es más importante asegurarse de que el producto es capaz de ser utilizado en contextos ruidosos (por ejemplo, tren) sin perder la capacidad de oír bien los sonidos. Además, como ya hemos dicho, disponer de gomas con propiedades de insonorización ayuda enormemente en esta situación.

¿Qué cosa esperarse del micrófono?

Es evidente que la presencia de un micrófono es esencial para poder considerar de estos productos como adecuados para el gaming. Dicho esto, sin embargo, no debes esperar grandes resultados. Excepto en casos muy raros, de hecho, los micrófonos están dentro de la unidad de control de audio en el cable; por lo tanto, son omnidireccionales. Esto significa que son utilizables, en el sentido de que funcionan correctamente y graban fácilmente la voz, pero también perciben los sonidos ambientales.

El rendimiento de estos micrófonos será ciertamente mejor que el que ofrecen los productos de bajo coste, pero no esperes nada sorprendente. Algunos aspectos, como la grabación del crujido cuando el micrófono se mueve y toca la ropa, son factores inevitables y comunes en cualquier rango de precios. No es exactamente la cosa más agradable del mundo para escuchar, me atrevo a añadir. Entonces, ¿qué significa todo esto? En pocas palabras, significa que un micrófono incorporado en unos auriculares gaming in ear siempre y sólo será apenas suficiente. Obviamente aquellos que no le dan mucha importancia a este aspecto no se sentirán decepcionados, pero si estás interesado en transmitir comunicaciones limpias evites comprarlos.