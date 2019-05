Auriculares gaming ASUS: cuáles modelos comprar

ASUS Strix 7.1

Estos auriculares gaming ASUS wirless cuentan con dos drivers de 20 mm, uno de 30 mm y dos de 40 mm (uno de los cuales funciona como sub-woofer) en cada pabellón, lo que crea una experiencia de sonido envolvente real y no virtual. La frecuencia de respuesta es de 20 Hz – 20 KHz y la impedancia es de 32 Ohm. El micrófono unidireccional es extraíble, tiene una sensibilidad de –40 dB y una frecuencia de respuesta de 50 Hz – 16 KHz.

Hay un aspecto al que no todos los jugadores dan el mismo valor, y es la calidad de los altavoces. Escuchar bien los sonidos es importante, pero en los juegos, la direccionalidad es más importante que la calidad misma. Pero si eres una persona que quiere la mejor experiencia de sonido, entonces estos auriculares son realmente para ti. No me malinterpretes, el micrófono es más que bueno, también ofrece un sistema de cancelación activa de sonidos ambientales. La comodidad también es buena, con la misma estructura del modelo mencionado anteriormente. El verdadero protagonista del producto, sin embargo, es el excelente rendimiento sonoro.

Con tu impresionante sistema multi-conductor, ASUS Strix 7.1 ofrece un rendimiento excepcional y una experiencia de sonido envolvente no virtual. Este último es una verdadera mosca blanca en el mercado de los auriculares de gaming. Incluso cuando se trata de los productos más caros, es casi imposible tener esta característica. Además, es importante tener en cuenta que gracias a la Audio Station incluida con la compra se puede tener un nivel de control inmediato y extremadamente versátil de la experiencia. Tener este nivel de personalización física por menos de 200 € es también una especificación casi imposible de tener en el mercado actual, si no es precisamente con ASUS Strix 7.1. Por último, señalamos que la autonomía del producto es de poco más de 10 horas.