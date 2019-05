Auriculares Bluetooth Xbox One: las mejores opciones inalámbricas

Auriculares Bluetooth Xbox One: cuáles comprar

En nuestro artículo sobre los mejores auriculares gaming ya hemos explicado qué es lo que hace que un auricular se considere realmente un “juego”. En general, las mismas sugerencias también son aplicables a aquellos que quieren complementar sus auriculares Bluetooth Xbox One. Dicho esto, sin embargo, tienes que hacer una pequeña aclaración.

Dado el coste medio más alto requerido para tener un par de auriculares inalámbricos realmente dignos de comprar, el tipo de usuario al que se dirigen los auriculares Bluetooth Xbox One es ligeramente diferente al de los auriculares canónicos. Dejando de lado los productos de bajo coste (que no iremos a aconsejarte por su nivel de calidad excesivamente bajo), en consolas como la Xbox One los auriculares Bluetooth dignos de este nombre están diseñados para aquellos que desean no sólo un buen micrófono sino también un nivel de calidad de sonido notable. Por consiguiente, si no deseas invertir más de 80 euros como mínimo en unos auriculares, te remitimos a nuestro artículo dedicado de forma más general a los auriculares Xbox One, en el que encontrarás opciones cableadas menos costosas pero con una buena relación calidad-precio.

Comodidad

Un aspecto realmente esencial para cualquier auricular de juego que se precie, pero que adquiere un valor aún mayor para los usuarios que quieren complementar su Xbox One con auriculares Bluetooth válidos, es la comodidad. Como usualmente tienes que usarlos durante varias horas, la comodidad debe ser excelente. Los auriculares y la diadema (o banda) necesitan un acolchado suave, posiblemente con el apoyo de características que reduzcan la presión cerca de la varilla de las gafas. Los materiales que están en contacto directo con la cabeza deben ser agradables al tacto, ya sean de tela o de cuero.

No hay ninguna opción estrictamente definible como “mejor” a la hora de comparar el cuero sintético y el tejido, ya que cada una de ellas ofrece ventajas. Donde el cuero es mejor, es claramente en el campo del aislamiento acústico, proporcionando un alto nivel de insonorización pasiva. Los materiales textiles transpirables, por otro lado, ofrecen un mayor nivel de frescura pero permiten que los sonidos externos pasen más fácilmente. Los mejores modelos suelen tener materiales transpirables sólo en el interior y cuero en el exterior, pero después de todo es cuestión de elegir de acuerdo a tu preferencia.

Micrófono y altavoces

Otra característica realmente importante a tener en cuenta es la parte de audio del producto. Para los micrófonos, las opciones son simples: omnidireccionales o unidireccionales. En el campo de la comunicación, ambos son funcionales, pero los productos unidireccionales se consideran a menudo como la opción más “de gaming” debido a su capacidad innata de negar parcialmente la recepción de sonidos no colocados directamente delante del receptor. Dicho esto, sin embargo, ambas tecnologías pueden soportar funciones activas de cancelación de ruido, para reducir activamente los sonidos no deseados a través del software.

En cuanto a los drivers (también conocidos como altavoces) hay tres factores principales a considerar. El primero es el rango de frecuencias, que representa el espectro de frecuencias que pueden ser reproducidos por los auriculares. La segunda, sin embargo, es la impedancia, o la resistencia magnética que impone el altavoz al paso de la corriente. Cuanto mayor sea la impedancia, más difícil será el paso de la corriente, produciendo un sonido menos fuerte pero de mayor calidad y menos distorsionado. El valor “canónico” en los juegos es de alrededor de 30 – 32 ohmios.

El último aspecto a considerar afecta más marcadamente a los usuarios que quieren usar sus auriculares Bluetooth Xbox One. Dado el costo y el tipo de experiencia que se espera con este gasto, es importante tener un buen sistema de sonido envolvente. En sí mismo – como se puede escuchar en el video de muestra de abajo – el sonido envolvente no es importante para percibir la direccionalidad del suelo; un sistema estéreo hace el truco de todos modos. Habiendo dicho esto, sin embargo, tener soporte para DTS, Windows Sonic o similar es definitivamente una excelente característica para tener una experiencia de audio más intensa.

Batería

Antes de pasar a nuestra selección de productos, es importante abrir un paréntesis muy pequeño pero importante sobre la duración de la batería. La principal desventaja que cada usuario tiene que aceptar cuando se trata de auriculares Bluetooth es que inevitablemente la ausencia del cable viene con la necesidad de interrumpir las sesiones de vez en cuando para recargar la batería. Por lo tanto, tener un producto que no tenga una longevidad muy mala es, como mínimo, importante. Nuestra sugerencia es optar por productos con una autonomía mínima de al menos 10 horas.