Auriculares Apple: cuál elegir y dónde comprar

EarPods Lightning

Si tienes dispositivos iOS de nueva generación, entonces argh… ¡no tienes un conector de audio disponible! La elección de Apple para eliminarlo (y no sólo de Apple) está dictada por el deseo de crear dispositivos más compactos, así como para centrarse en el audio totalmente digital, más adecuado para los estándares de calidad más altos. Así que aquí tenemos los Earpods con un conector Lightning en el embalaje de los últimos dispositivos iOS.

Estos no difieren en absoluto en el resto del diseño y en las características técnicas en comparación con los EarPods tradicionales, excepto por la impedancia que sube a 45 ohmios. El rendimiento ha sido objeto de debate por muchos, pero el resultado es que al no integrar ningún DAC (Digital Analogue Converter), no tienen un impulso particular más que el modelo con conector. Por lo tanto, te recomendamos que los compres sólo si no tienes opción que la de usar el puerto Lightning, ni siquieras a través de un adaptador Lightning/jack que se suministra normalmente con tu iPhone. Tienen, por supuesto, un micrófono para hablar con una buena calidad.

Recomendamos estos auriculares Apple principalmente, por lo tanto, a los propietarios de nuevos dispositivos iOS que voluntariamente abandonan temporalmente el puerto de carga para escuchar música o hablar.