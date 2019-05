Aumentar memoria Nintendo Switch: nuestra guía de compras

Samsung EVO Plus MicroSDXC de 64 GB

Para la gama baja, recomendamos 64 GB. El corte de 16 GB es demasiado pequeño si se quiere aumentar memoria Nintendo Switch, y 32 GB no ofrece una gran relación capacidad/precio. Samsung es un referente en este sector, y este EVO Plus con una velocidad de lectura/escritura de 48 MB/s es de la más alta calidad. Los costes de este tipo de corte son muy bajos y se conoce la fiabilidad de la empresa coreana. Si no eres un coleccionista de juegos digitales y desinstalas los juegos terminados, eso es más que suficiente.